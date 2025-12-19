НА ЖИВО
          Правосъдие

          Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ

          Никола Павлов
          Софийският градски съд пусна от ареста бившия директор на 138-о ОУ Александър Евтимов срещу парична гаранция от 5 000 лева.

          Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани технически устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

          Той беше задържан в началото на седмицата, след като в полицията постъпи сигнал за поставени камери в тоалетните на училището. При проверката органите на реда са установили 11 камери, които са били директно свързани със стаята, служебния компютър и мобилния телефон на бившия директор.

          Разследването сочи, че устройствата са били вградени в датчици за дим и движение, а записите от тях са били насочвани към компютъра в кабинета на Евтимов, както и към приложение в мобилния му телефон.

          Директорът на 138 СУЗИЕ обясни за монтираните в тоалетните камери Директорът на 138 СУЗИЕ обясни за монтираните в тоалетните камери

          Пред медиите Александър Евтимов отрече да е поставял камерите.

          „Разбрах за наличието на камерите в деня на задържането ми“, заяви той.

          По делото продължават процесуално-следствените действия, като се изяснява произходът на записите, начинът на съхранението им и дали е налице реално разпространение на съдържание, попадащо под обхвата на обвинението.

          Случаят предизвика силен обществен отзвук, а институциите вече заявиха, че поставянето на записващи устройства в санитарни помещения е грубо нарушение на закона и на правото на личен живот, особено когато става дума за деца.

