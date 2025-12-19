Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ

Софийският градски съд пусна от ареста бившия директор на 138-о ОУ Александър Евтимов срещу парична гаранция от 5 000 лева.

- Реклама -

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани технически устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Той беше задържан в началото на седмицата, след като в полицията постъпи сигнал за поставени камери в тоалетните на училището. При проверката органите на реда са установили 11 камери, които са били директно свързани със стаята, служебния компютър и мобилния телефон на бившия директор.

Разследването сочи, че устройствата са били вградени в датчици за дим и движение, а записите от тях са били насочвани към компютъра в кабинета на Евтимов, както и към приложение в мобилния му телефон.

Пред медиите Александър Евтимов отрече да е поставял камерите.

„Разбрах за наличието на камерите в деня на задържането ми“, заяви той.

По делото продължават процесуално-следствените действия, като се изяснява произходът на записите, начинът на съхранението им и дали е налице реално разпространение на съдържание, попадащо под обхвата на обвинението.

Случаят предизвика силен обществен отзвук, а институциите вече заявиха, че поставянето на записващи устройства в санитарни помещения е грубо нарушение на закона и на правото на личен живот, особено когато става дума за деца.