      петък, 19.12.25
          Путин излиза на годишната си пресконференция

          Снимка: БГНЕС
          Руският президент Владимир Путин ще проведе годишната си пресконференция на 19 декември – традиционно събитие в рамките на 25-годишното му управление. Форумът се организира на фона на военните действия в Украйна и паралелните дипломатически усилия за прекратяване на почти четиригодишния конфликт.

          Докато руската офанзива навлиза в поредната зима, Путин през последните дни многократно заявява пред руската общественост, че Москва ще завземе останалата част от Източна Украйна със сила, ако дипломатическите опити се окажат без резултат.

          Руският лидер започна нападението срещу Украйна през февруари 2022 г., което прерасна в най-тежкия военен конфликт в Европа от Втората световна война насам и доведе до хиляди жертви от двете страни.

          Оттогава Русия е подложена на мащабни западни санкции, както и на засилени вътрешни репресии срещу инакомислещите – процеси, които според наблюдатели не са били виждани от съветската епоха, предаде АФП.

          Москва чака отговор от Вашингтон след разговорите в руската столица Москва чака отговор от Вашингтон след разговорите в руската столица

          Пресконференцията ще се проведе в момент, когато Европейският съюз се опитва да подпомогне Киев да избегне сделка, наложена от САЩ, която според европейски оценки би представлявала фактическа капитулация. Паралелно с това Кремъл се стреми да изключи Европа от преговорите за уреждане на конфликта.

          През седмицата Путин изостри риториката си, като нарече лидерите на ЕС „прасенца“ и заяви, че Русия ще завземе останалата част от украинската територия, която е обявила за своя, „с военни средства“, ако преговорите се провалят.

          „Целите на специалната военна операция със сигурност ще бъдат постигнати“, заяви той пред представители на Министерството на отбраната.

          По традиция пресконференцията, която се провежда през декември, продължава с часове. В рамките на строго контролирано телевизионно предаване руският президент отговаря на въпроси на журналисти и приема обаждания от граждани от всичките 12 часови зони на Русия.

