      петък, 19.12.25
          Война

          Путин нарече Зеленски „талантлив артист"

          Володимир Зеленски в Купянск
          Володимир Зеленски в Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският президент Владимир Путин коментира видеото на Володимир Зеленски до паметника в Купянск по време на годишната си пресконференция. Държавният глава отбеляза, че не следи речите на украинския президент от фронтовата линия, защото той е „артист“.

          „Зеленски е артист, и то талантлив, казвам го без никаква ирония“, заяви Путин. Той също така шеговито предложи Володимир Зеленски да не стои на прага, а да „влезе в града“.

          Руската страна многократно обяви, че Купянск в Харковска област е под контрола на нейните въоръжени сили. На днешната пресконференция Владимир Путин отново подчерта, че градът е под контрола на руската армия.

