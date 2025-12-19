Путин нарече Зеленски „талантлив артист“

Руският президент Владимир Путин коментира видеото на Володимир Зеленски до паметника в Купянск по време на годишната си пресконференция. Държавният глава отбеляза, че не следи речите на украинския президент от фронтовата линия, защото той е „артист“.

„Зеленски е артист, и то талантлив, казвам го без никаква ирония“, заяви Путин. Той също така шеговито предложи Володимир Зеленски да не стои на прага, а да „влезе в града“.

Руската страна многократно обяви, че Купянск в Харковска област е под контрола на нейните въоръжени сили. На днешната пресконференция Владимир Путин отново подчерта, че градът е под контрола на руската армия.