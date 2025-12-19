Президентът на Русия Владимир Путин изяви готовността си за постигане на споразумение за спиране на огъня в Украйна на базата на тезите, изложени през лятото на 2024 година. А именно пълно изтегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от четири области – Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка.

- Реклама -

Твърдението, че тези условия трябва да формират „основата“ на преговорите, вероятно предполага, че са възможни компромиси от руска страна.

Припомняме, че според западните медии, както и Зеленски, руските искания вече са сведени до изтегляне на украинските войски от „Донбас“.