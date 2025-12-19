Путин: Руската армия трябва да ликвидира ВСУ при река Оскол, обкръжените 15 батальона в Купянск нямат шанс

Руските войски контролират Купянск и са изправени пред важната задача да „ликвидират“ групировката на Въоръжените сили н Украйна (ВСУ) на левия бряг на река Оскол, заяви руският президент Владимир Путин.

„В Харковска област, както е добре известно, град Купянск попадна под наш контрол преди няколко седмици. Нашите войски контролират града там, но все още не напредват на запад, защото са изправени пред много важната задача да елиминират групировката на левия бряг на река Оскол и да си върнат друго селище – възлова станция, именно Купянск-Узловой“, заяви руският лидер на годишната си пресконференция.

По думите му, в района на Купянск е обкръжена групировка на ВСУ, наброяваща 15 батальона. Те не са получили команда да се предадат и „нямат шансове“.

„Групировката, обкръжена в този район (в района на Купянск – бел. ред.), е значителна – 15 батальона, както вече споменах, 3500 души личен състав. Те също не са получили заповед да сложат оръжие. Шансовете им са практически нулеви. Те са плътно обкръжени от нашите въоръжени сили“, заяви руският лидер по време на сесията с въпроси и отговори на живо.