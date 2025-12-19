НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин: Украйна не е готова за преговори

          0
          35
          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва не вижда готовността на Украйна да започне преговорния процес за разрешаване на конфликта. Той направи това изявление по време на годишната си пресконференция.

          - Реклама -

          Според държавния глава конфликтът в Украйна е започнал с преврата в Киев през 2014 г.

          „Започна с преврата в Украйна през 2014 г. и заблудата за възможността за мирно разрешаване на всички проблеми чрез Минските споразумения“, каза Путин.

          Той отбеляза също, че Русия е получила изолирани сигнали от Украйна за евентуална готовност за диалог. Путин обаче подчерта, че в момента Москва не вижда желание от страна на Киев да обсъжда териториалния въпрос.

          Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва не вижда готовността на Украйна да започне преговорния процес за разрешаване на конфликта. Той направи това изявление по време на годишната си пресконференция.

          - Реклама -

          Според държавния глава конфликтът в Украйна е започнал с преврата в Киев през 2014 г.

          „Започна с преврата в Украйна през 2014 г. и заблудата за възможността за мирно разрешаване на всички проблеми чрез Минските споразумения“, каза Путин.

          Той отбеляза също, че Русия е получила изолирани сигнали от Украйна за евентуална готовност за диалог. Путин обаче подчерта, че в момента Москва не вижда желание от страна на Киев да обсъжда териториалния въпрос.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Фланговете на фронта при Покровск се задвижиха

          Иван Христов -
          На фона на щурма на руската армия на агломерацията Покровск-Мирноград, събитията по фланговете на фронта остават в сянка. Междувременно руските войски там предприеха атака...
          Политика

          Костадин Костадинов: „Падналото правителство“ отпуска тайно над 1 милиард лева на Украйна

          Георги Петров -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи остра декларация от парламентарната трибуна, в която обяви, че българското правителство е взело решение да предостави финансова помощ...
          Война

          Русия порази стратегически важният мост Одеса-Рени (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Руски дрон-камикадзе „Геран“ порази стратегическият мост Одеса-Рени. Към момента съоръжението е извадено от строя, съобщава военният наблюдател Юрий Подоляка в своя Telegram канал. Този мост...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions