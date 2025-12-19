Путин: Украйна не е готова за преговори

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва не вижда готовността на Украйна да започне преговорния процес за разрешаване на конфликта. Той направи това изявление по време на годишната си пресконференция.
Според държавния глава конфликтът в Украйна е започнал с преврата в Киев през 2014 г.
„Започна с преврата в Украйна през 2014 г. и заблудата за възможността за мирно разрешаване на всички проблеми чрез Минските споразумения“, каза Путин.
Той отбеляза също, че Русия е получила изолирани сигнали от Украйна за евентуална готовност за диалог. Путин обаче подчерта, че в момента Москва не вижда желание от страна на Киев да обсъжда териториалния въпрос.
