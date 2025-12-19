НА ЖИВО
          „Резултати на годината": Започна голямата пресконференция на Путин (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският президент Владимир Путин започна традиционната си годишна пресконференция „Резултати на годината“, по време на която ще отговаря на въпроси на граждани и журналисти. Събитието, което се провежда в различни формати почти всяка година от 2001 г. насам, е сред най-внимателно наблюдаваните политически форуми в Русия и извън страната.

          Множество анализатори очакват държавният глава да използва изявата, за да изпрати ясен сигнал към Съединените щати и европейските държави относно намеренията на Кремъл – дали Русия е готова за преговори и мир, или ще продължи военните действия в Украйна.

          По време на форума Путин традиционно отговаря на десетки въпроси по широк кръг теми – от социално-икономическата ситуация в страната, ръста на цените и собственото си политическо бъдеще, до ядреното въоръжение и това, което Кремъл определя като „специална военна операция“ в Украйна.

          Събитието остава строго организирано, като всички участници са задължени да преминат COVID тест – практика, която продължава да се прилага при публични прояви с участието на 73-годишния руски президент.

