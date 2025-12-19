„Резултати на годината“: Започна голямата пресконференция на Путин (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

Руският президент Владимир Путин започна традиционната си годишна пресконференция „Резултати на годината“, по време на която ще отговаря на въпроси на граждани и журналисти. Събитието, което се провежда в различни формати почти всяка година от 2001 г. насам, е сред най-внимателно наблюдаваните политически форуми в Русия и извън страната.

Множество анализатори очакват държавният глава да използва изявата, за да изпрати ясен сигнал към Съединените щати и европейските държави относно намеренията на Кремъл – дали Русия е готова за преговори и мир, или ще продължи военните действия в Украйна.

По време на форума Путин традиционно отговаря на десетки въпроси по широк кръг теми – от социално-икономическата ситуация в страната, ръста на цените и собственото си политическо бъдеще, до ядреното въоръжение и това, което Кремъл определя като „специална военна операция“ в Украйна.

Събитието остава строго организирано, като всички участници са задължени да преминат COVID тест – практика, която продължава да се прилага при публични прояви с участието на 73-годишния руски президент.