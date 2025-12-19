РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в София по искане на САЩ

В България по искане на властите във Вашингтон бяха арестувани двама руски граждани, за които Съединените щати настояват да бъдат екстрадирани. Това съобщиха за РИА Новости от руското посолство в София.
Двамата руснаци се намират в софийския следствен арест, като служители на руските консулски служби в България вече са ги посетили. По информация на посолството консулският отдел е съдействал за подобряване на условията за задържане на Олшански и Ивин.
От руската дипломатическа мисия уточняват, че поддържат постоянен контакт както със задържаните, така и с техните адвокати, а представители на посолството присъстват и на съдебните заседания по делата.
