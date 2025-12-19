НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          РИА Новости: Двама руснаци са арестувани в София по искане на САЩ

          0
          266
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В България по искане на властите във Вашингтон бяха арестувани двама руски граждани, за които Съединените щати настояват да бъдат екстрадирани. Това съобщиха за РИА Новости от руското посолство в София.

          „По Олег Олшански е взето решение за екстрадиция, но страната на защитата планира да обжалва. По Сергей Ивин съдебни заседания по същество на делото все още не са провеждани“, посочиха от дипломатическата мисия.

          - Реклама -

          Двамата руснаци се намират в софийския следствен арест, като служители на руските консулски служби в България вече са ги посетили. По информация на посолството консулският отдел е съдействал за подобряване на условията за задържане на Олшански и Ивин.

          Взривът в Бейрут: Съдът отказа екстрадицията на обвиняемия руски бизнесмен Взривът в Бейрут: Съдът отказа екстрадицията на обвиняемия руски бизнесмен

          От руската дипломатическа мисия уточняват, че поддържат постоянен контакт както със задържаните, така и с техните адвокати, а представители на посолството присъстват и на съдебните заседания по делата.

          „До момента не са постъпвали оплаквания относно здравословното състояние на Олег Олшански и Сергей Ивин“, допълниха от посолството.

          В България по искане на властите във Вашингтон бяха арестувани двама руски граждани, за които Съединените щати настояват да бъдат екстрадирани. Това съобщиха за РИА Новости от руското посолство в София.

          „По Олег Олшански е взето решение за екстрадиция, но страната на защитата планира да обжалва. По Сергей Ивин съдебни заседания по същество на делото все още не са провеждани“, посочиха от дипломатическата мисия.

          - Реклама -

          Двамата руснаци се намират в софийския следствен арест, като служители на руските консулски служби в България вече са ги посетили. По информация на посолството консулският отдел е съдействал за подобряване на условията за задържане на Олшански и Ивин.

          Взривът в Бейрут: Съдът отказа екстрадицията на обвиняемия руски бизнесмен Взривът в Бейрут: Съдът отказа екстрадицията на обвиняемия руски бизнесмен

          От руската дипломатическа мисия уточняват, че поддържат постоянен контакт както със задържаните, така и с техните адвокати, а представители на посолството присъстват и на съдебните заседания по делата.

          „До момента не са постъпвали оплаквания относно здравословното състояние на Олег Олшански и Сергей Ивин“, допълниха от посолството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Пуснаха под гаранция уволнения директор на 138 СУЗИЕ

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд пусна от ареста бившия директор на 138-о ОУ Александър Евтимов срещу парична гаранция от 5 000 лева. Срещу Евтимов са повдигнати две...
          Други

          ИЗНЕНАДВАЩО: Съдът отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

          Никола Павлов -
          Състав на Софийския градски съд отмени избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК), извършен на Общото събрание на централата на...
          Общество

          Опасно мръсен въздух в София: Въвеждат зелен билет

          Никола Павлов -
          Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт във връзка с прогнозата за образуване на мъгли и задържане на фини прахови частици...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions