Русия атакува масирано Одеса и Одеска област, голяма част от града е без ток, вода и отопление

Руската армия почти непрекъснато атакува Одеса и Одеска област. Поради продължителни предупреждения за въздушна тревога, училищата в Одеса са посъветвани да преминат към дистанционно обучение. Голяма част от града е без ток, отопление и вода поради нощен удар с дронове „Шахед“.

Кореспондент на УНИАН съобщава, че предупреждението за въздушна тревога в Одеса е в ход от много дълго време, с кратки прекъсвания. Експлозии и стрелба са се чували през цялата нощ и сутринта. Според мониторингови канали, руски дронове са забелязани в различни райони на Одеса и региона.

Пресслужбата на Одеската областна прокуратура съобщи, че нощната атака на 19 декември е повредила енергийна инфраструктура, административна сграда, високи сгради, автомобили и близки гаражи в Одеса и региона.

Според регионалния щаб на Държавната служба за извънредни ситуации, нападението в Одеска област е довело до пожар в обект на енергийната инфраструктура. Въпреки многократните сирени за въздушна тревога, пожарът вече е потушен. Съоръжения на транспортната инфраструктура и други съоръжения също са повредени.