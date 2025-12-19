НА ЖИВО
          Русия порази стратегически важният мост Одеса-Рени (ВИДЕО)

          Удар по моста Одеса-Рени
          Удар по моста Одеса-Рени
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски дрон-камикадзе „Геран“ порази стратегическият мост Одеса-Рени. Към момента съоръжението е извадено от строя, съобщава военният наблюдател Юрий Подоляка в своя Telegram канал.

          Този мост свързва украинските пристанища на река Дунав с „метрополията“. Вторият мост, който би могъл да бъде използван за транзит на товари от същите тези пристанища, е мостът близо до село Затока. Припомняме, че наскоро той беше ударен от няколко десетки планиращи бомби и безпилотни летателни апарати.

          Изваждането от строя на моста близо до село Маяки би могло да застраши доставката на стратегически важни товари до Киев.

