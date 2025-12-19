НА ЖИВО
          Руснаците превзеха четири населени места в Украйна за седмица

          Руските войски са превзели четири населени места в Украйна за една седмица, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          „Подразделения от групировката войски „Восток“ продължиха да напредват дълбоко в отбраната на противника и в резултат на решителни действия освободиха населените места Песчаное и Герасимовка в Днепропетровска област и Варваровка в Запорожка област. Подразделения от групировката войски „Запад“, в резултат на активни операции, освободиха населеното място Новоплатоновка в Харковска област“, ​​посочват от ведомството.

