      петък, 19.12.25
          Съдът решава съдбата на бившия директор на 138-о училище: две тежки обвинения срещу Александър Евтимов

          Днес Софийският районен съд ще се произнесе дали да остави за постоянно в ареста бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов.

          Срещу него са повдигнати две обвинения – за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение и за създаване на порнографско съдържание с участието на непълнолетни.

          По данни от разследването до момента записите от монтираните камери са били насочвани към компютър, намиращ се в кабинета на Евтимов, както и към приложение, инсталирано на мобилния му телефон. Самият той отрича да е знаел за съществуването и поставянето на записващите устройства.

          По данни от разследването до момента записите от монтираните камери са били насочвани към компютър, намиращ се в кабинета на Евтимов, както и към приложение, инсталирано на мобилния му телефон. Самият той отрича да е знаел за съществуването и поставянето на записващите устройства.

