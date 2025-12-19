Напрежение между парламентарните групи на ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС блокира временно работата на Народното събрание, налагайки 15-минутна почивка. Повод за политическия сблъсък стана законопроектът, касаещ дейността на Националната служба за охрана (НСО) и охраната на депутати.

По време на разискванията за участието на България във фонда „ЕС за Украйна“, съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов повдигна въпроса процедурно. Той настоя председателят на ресорната вътрешна комисия Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) да подпише незабавно доклада от последното заседание на комисията. Целта на ПП-ДБ бе законопроектът за отпадане на охраната от НСО за народни представители да влезе за разглеждане в пленарната зала още в рамките на днешния ден. Божанов предупреди, че ако докладът не бъде входиран, парламентарната му група ще инициира извънредно заседание на парламента.

Водещият заседанието Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) се позова на процедурните правила и припомни думи на Николай Денков от председателския съвет, че темата изисква спазване на реда. Ангелов подчерта, че дори при наличен подпис, правилникът изисква технологично време от 24 часа преди точката да влезе в зала. „Това, което беше постигнато, е да се разгледа след Нова година“, заяви Ангелов, допълвайки, че протоколът от съвета е факт.

В дебата се включи и Ивайло Мирчев от „Да, България“, който отправи директно предизвикателство към лидера на ГЕРБ да влезе в залата и да обясни „защо го е страх да му махнат охраната“. Костадин Ангелов реагира остро на тона на Мирчев, определяйки фиксирането върху една личност като „белег за едни отминали режими“ и поведение, неподхождащо на народен представител.

Асен Василев (ПП-ДБ) подкрепи колегите си, заявявайки, че демокрацията изисква парламентарни средства и ако докладът не бъде готов, ще се търси свикване на извънредно заседание.

След подновяване на работата, Маноил Манев взе думата, за да обясни позицията си и да критикува остро опонентите си, наричайки законопроекта им „безумен“. Той разясни, че предложението на ПП-ДБ всъщност не премахва охраната, а само сменя ведомството, което я осигурява. „В този закон вие не сваляте никаква охрана на никого, а прехвърляте охраната на Борисов и Пеевски от НСО в МВР“, заяви Манев.

Той бе категоричен, че като председател на комисията няма да подложи служителите на риск и ще спази срока от 7 дни за изготвяне на доклада, определен от правилника.