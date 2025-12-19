След стрелбата в университет: САЩ спират жребия за „зелените карти“

Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем е разпоредила спиране на визовия жребий за зелени карти по нареждане на президента на Америка Доналд Тръмп. Решението е взето след информация, че заподозреният за стрелбите в университета „Браун“ и Масачузетския технологичен институт (MIT) е влязъл в страната именно чрез имиграционната система на САЩ.

- Реклама -

Става дума за Клаудио Невеш Валенте, португалски гражданин, който първоначално е пристигнал в Съединените щати със студентска виза през 2000 г., а по-късно – през 2017 г. – е получил статут на постоянно пребиваващ. Това съобщи началникът на полицията в Провидънс, щата Род Айлънд, Оскар Перес.

На 18 декември Валенте е бил открит мъртъв, като по данни на полицията става дума за самоубийство.

Министър Кристи Ноем коментира случая с остри думи в социалната мрежа X:

„Този отвратителен човек никога не е трябвало да бъде допускан в нашата страна“, написа Ноем.

Президентът на Америка Доналд Тръмп отдавна е сред най-острите критици на визовия жребий, като многократно е заявявал, че системата създава рискове за националната сигурност на САЩ. Според британското издание The Guardian, решението за спиране на програмата е поредният пример за използване на трагично събитие за прокарване на по-строга имиграционна политика.

Администрацията на Тръмп разглежда визовия жребий като механизъм, който не осигурява достатъчна проверка на кандидатите, а настоящият случай е използван като аргумент за необходимостта от дълбока реформа или пълното му премахване.