НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          След стрелбата в университет: САЩ спират жребия за „зелените карти“

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем е разпоредила спиране на визовия жребий за зелени карти по нареждане на президента на Америка Доналд Тръмп. Решението е взето след информация, че заподозреният за стрелбите в университета „Браун“ и Масачузетския технологичен институт (MIT) е влязъл в страната именно чрез имиграционната система на САЩ.

          - Реклама -

          Става дума за Клаудио Невеш Валенте, португалски гражданин, който първоначално е пристигнал в Съединените щати със студентска виза през 2000 г., а по-късно – през 2017 г. – е получил статут на постоянно пребиваващ. Това съобщи началникът на полицията в Провидънс, щата Род Айлънд, Оскар Перес.

          Двама загинали и осем в критично състояние след стрелба в университета „Браун“ Двама загинали и осем в критично състояние след стрелба в университета „Браун“

          На 18 декември Валенте е бил открит мъртъв, като по данни на полицията става дума за самоубийство.

          Министър Кристи Ноем коментира случая с остри думи в социалната мрежа X:

          „Този отвратителен човек никога не е трябвало да бъде допускан в нашата страна“, написа Ноем.

          Президентът на Америка Доналд Тръмп отдавна е сред най-острите критици на визовия жребий, като многократно е заявявал, че системата създава рискове за националната сигурност на САЩ. Според британското издание The Guardian, решението за спиране на програмата е поредният пример за използване на трагично събитие за прокарване на по-строга имиграционна политика.

          Администрацията на Тръмп разглежда визовия жребий като механизъм, който не осигурява достатъчна проверка на кандидатите, а настоящият случай е използван като аргумент за необходимостта от дълбока реформа или пълното му премахване.

          Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем е разпоредила спиране на визовия жребий за зелени карти по нареждане на президента на Америка Доналд Тръмп. Решението е взето след информация, че заподозреният за стрелбите в университета „Браун“ и Масачузетския технологичен институт (MIT) е влязъл в страната именно чрез имиграционната система на САЩ.

          - Реклама -

          Става дума за Клаудио Невеш Валенте, португалски гражданин, който първоначално е пристигнал в Съединените щати със студентска виза през 2000 г., а по-късно – през 2017 г. – е получил статут на постоянно пребиваващ. Това съобщи началникът на полицията в Провидънс, щата Род Айлънд, Оскар Перес.

          Двама загинали и осем в критично състояние след стрелба в университета „Браун“ Двама загинали и осем в критично състояние след стрелба в университета „Браун“

          На 18 декември Валенте е бил открит мъртъв, като по данни на полицията става дума за самоубийство.

          Министър Кристи Ноем коментира случая с остри думи в социалната мрежа X:

          „Този отвратителен човек никога не е трябвало да бъде допускан в нашата страна“, написа Ноем.

          Президентът на Америка Доналд Тръмп отдавна е сред най-острите критици на визовия жребий, като многократно е заявявал, че системата създава рискове за националната сигурност на САЩ. Според британското издание The Guardian, решението за спиране на програмата е поредният пример за използване на трагично събитие за прокарване на по-строга имиграционна политика.

          Администрацията на Тръмп разглежда визовия жребий като механизъм, който не осигурява достатъчна проверка на кандидатите, а настоящият случай е използван като аргумент за необходимостта от дълбока реформа или пълното му премахване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          TikTok намира изход в САЩ с ново съвместно предприятие и американски инвеститори

          Дамяна Караджова -
          TikTok обяви, че е подписала споразумение за създаване на съвместно предприятие с инвеститори, което ще ѝ позволи да продължи да оперира
          Общество

          Австралия отбелязва седмица от стрелбата в Бондай с ден на размисъл и мерки за оръжията

          Дамяна Караджова -
          Австралия ще отбележи една седмица от масовата стрелба на плажа Бондай с национален ден на размисъл.
          Крими

          Девет месеца затвор за Уиз Калифа след инцидент на фестивал в Румъния

          Дамяна Караджова -
          Американският рапър Уиз Калифа беше осъден на девет месеца лишаване от свобода в Румъния за притежание на наркотици

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions