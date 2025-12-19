НА ЖИВО
          Свободните работни места у нас намаляват през третото тримесечие

          Към края на третото тримесечие на 2025 г. броят на свободните работни места в страната достига 19 600, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява увеличение от 11,4% в сравнение със същия период на 2024 година.

          По информация на НСИ коефициентът на свободните работни места – съотношението между незаетите позиции и общия брой заети и свободни работни места – възлиза на 0,8%, става ясно от публикуваната статистика на интернет страницата на института.

          Данните сочат още, че в края на второто тримесечие на 2025 г. свободните позиции са били 20 900, което е ръст от 11,8% спрямо второто тримесечие на 2024 г.. Още по-висок е бил броят им в края на първото тримесечие на 2025 г., когато те са достигнали 22 300, или 21% повече в сравнение със същия период на предходната година.

