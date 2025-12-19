НА ЖИВО
          Начало

          TikTok намира изход в САЩ с ново съвместно предприятие и американски инвеститори

          Дамяна Караджова
          TikTok обяви, че е подписала споразумение за създаване на съвместно предприятие с инвеститори, което ще ѝ позволи да продължи да оперира на територията на Съединените щати и да избегне риск от забрана заради китайската си собственост. Информацията беше разпространена от американски медии.

          Главният изпълнителен директор на TikTok Шу Зи Чу е информирал служителите, че социалната мрежа и нейният китайски собственик ByteDance са се съгласили на новата корпоративна структура. В нея като ключови инвеститори ще участват Oracle, Silver Lake и базираната в Абу Даби компания MGX.

          Основателят и изпълнителен председател на Oracle Лари Елисън е известен като дългогодишен съюзник на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          Съгласно договореното, една трета от американското предприятие ще бъде собственост на съществуващите инвеститори в ByteDance. Около 20% ще останат пряко притежание на ByteDance – максималният дял, позволен за китайска компания съгласно американското законодателство.

          Новата структура е отговор на закон, приет по време на управлението на предишния президент Джо Байдън, който задължи ByteDance да продаде американските операции на TikTok или да се изправи пред забрана в най-големия си пазар.

          В рамките на договореностите „американските структури на TikTok Global ще управляват глобалната оперативна съвместимост на продуктите и определени търговски дейности, включително електронна търговия, реклама и маркетинг“.

          - Реклама -

          Вечерен час в ТикТок: Предложение на министър

