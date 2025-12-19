НА ЖИВО
          Тръмп нареди прекласифициране на канабиса в САЩ

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президент на Америка Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за прекласифициране на марихуаната като по-малко опасно вещество.

          Съгласно документа марихуаната може да бъде извадена от т.нар. Списък I – категорията за най-опасни наркотици, в която в момента е редом с хероин и LSD. Вместо това канабисът може да бъде преместен в Списък III, където попадат вещества като кетамин и някои анаболни стероиди.

          Подобна прекласификация, която предстои да бъде разгледана от Агенцията за борба с наркотиците (DEA), няма да направи марихуаната законна за развлекателна употреба в национален мащаб. Тя обаче може да доведе до промяна в режима на регулиране и да намали сериозната данъчна тежест върху индустрията за производство и търговия с канабис.

          Доналд Тръмп заяви, че е получил множество сигнали в подкрепа на мярката, включително заради потенциалните ѝ ползи за пациенти.

          „Имаме хора, които буквално ме молят да направя това – хора, които изпитват силна болка“, каза президентът.

          Идеята за прекласифициране на марихуаната в Списък III беше предложена и от Министерството на правосъдието по време на мандата на предишния президент демократ Джо Байдън, което също подкрепи подобна промяна. За разлика от него обаче, Тръмп не разполага с широка подкрепа по темата сред републиканците. Част от тях публично се обявиха против всякакви промени и настояха да бъдат запазени действащите стандарти.

          

          

