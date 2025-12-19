Тръмп не изключва война с Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва война с Венецуела. В интервю за NBC той обяви още конфискации на венецуелски петролни танкери.

В същото време той отказа да каже дали свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро е крайната цел на САЩ. По думите му, Мадуро „знае точно“ какво иска американският лидер.

По-рано Тръмп нареди „пълна и тотална блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела. Той написа, че „Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка“.