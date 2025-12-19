НА ЖИВО
          Тръмп не изключва война с Венецуела

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва война с Венецуела. В интервю за NBC той обяви още конфискации на венецуелски петролни танкери.

          В същото време той отказа да каже дали свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро е крайната цел на САЩ. По думите му, Мадуро „знае точно“ какво иска американският лидер.

          По-рано Тръмп нареди „пълна и тотална блокада“ на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела. Той написа, че „Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка“.

          Политика

          „Резултати на годината“: Започна голямата пресконференция на Путин (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Руският президент Владимир Путин започна традиционната си годишна пресконференция „Резултати на годината“, по време на която ще отговаря на въпроси на граждани и журналисти....
          Политика

          Димитър Ганев: „Ако Радев слезе в политиката – Йотова става президент, а партиите се пренареждат“

          Пламена Ганева -
          Социолозите Димитър Ганев („ТРЕНД“) и Геновева Петрова („Алфа Рисърч“) коментираха последиците, ако президентът Румен Радев реши да създаде собствен политически проект. Ганев подчерта, че подобен...
          Общество

          Напрежение и арести в София: Агитки атакуваха района на „ДПС-Ново начало“ след протеста

          Екип Евроком -
          След края на мащабния протест в столицата обстановката около централата на „ДПС–Ново начало“ рязко се изостри. Засилено полицейско присъствие бе регистрирано на ул. „Врабча“,...

