      събота, 20.12.25
          Начало България Крими

          Турските митнически власти заловиха близо 164 кг хероин в тир, пътуващ за България

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Турските власти са предотвратили опит за нелегален трафик на голямо количество наркотични вещества с крайна дестинация България. На митническия пункт „Гюрбулак“, разположен на границата между Турция и Иран, са открити и иззети 163,9 килограма хероин. Информацията бе съобщена от Нахиде Денис специално за БТА.

          Според данни на турската държавна радио и телевизия ТРТ Хабер, забранената субстанция е била укрита в тежкотоварен камион (тир). По документи превозното средство е транспортирало хранителни стоки за България, като товарът е бил описан като консервирани храни.

          Камионът е влязъл на турска територия от Иран. На граничния пункт той е бил подложен на щателна проверка от екипи на областната жандармерия в Догубеязит съвместно със служители на Дирекцията за охрана на митниците. Въпреки редовните документи за превоз на стоки към България, инспекцията е разкрила, че в товара има нещо повече от декларираните продукти.

          При извършения оглед контролните органи са установили наличието на 163,9 кг хероин. Наркотикът е бил разпределен в 1152 пластмасови буркана, които са били подредени в 48 кашона сред легалния товар.

          Шофьорът на камиона, който е ирански гражданин, е арестуван незабавно по обвинение в наркотрафик.

