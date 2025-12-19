Само след няколко седмици Купянск в Харковска област може да попадне изцяло под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Ето как украинският войник с позивна „Алекс“ оцени перспективите за битката за града, предава „Зеркало недели“.

Авторът на Telegram канала „Офицер“ отбелязва, че ситуацията тук е била и остава много по-проста, отколкото например в Покровск, тъй като Русия не е имала време да консолидира правилно позицията си и да организира отбрана в Купянск – „имаше някакъв хаос и това беше в наша полза“.

В същото време „Алекс“ отбелязва, че въпросът за разчистването на града в момента е належащ. Това от своя страна ще отнеме значително време. Освен това ще се води борба не с организирани части и групи руснаци, а с отделни войници, „които са се заровили в дупките си и ще останат там до края“.