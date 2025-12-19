НА ЖИВО
      петък, 19.12.25
          Война

          Украйна порази танкер от „сенчестия флот" на Русия в Средиземно море

          СБУ удари танкер от сенчестия флот в Средиземно море
          СБУ удари танкер от сенчестия флот в Средиземно море
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е провела нова, безпрецедентна специална операция в Средиземно море на повече от 2000 километра от страната.

          Източници на УНИАН в СБУ съобщиха, че след многоетапна операция в неутрални средиземноморски води, елитното оперативно бойно подразделение на СБУ „Алфа“ е ударило с дронове танкер, принадлежащ на така наречения „сенчест флот“ на Русия – QENDIL.

          Според източника, руският кораб е бил празен и не е превозвал товар по време на специалната операция. Следователно атаката не е представлявала заплаха за екологичната ситуация в региона.

          „Русия използва този танкер, за да заобиколи санкциите и да печели пари за финансиране на войната срещу Украйна. Следователно, от гледна точка на международното право и законите и обичаите на войната, това е напълно легитимна цел за СБУ. Врагът трябва да разбере, че Украйна няма да спре и ще го атакува навсякъде по света, където и да се намира“, отбеляза информиран източник от СБУ.

          В резултат на атаката танкерът е получил критични повреди и вече не може да се използва по предназначение.

