      петък, 19.12.25
          Война

          В Естония обсъждат затваряне на границата с Русия

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Правителството на Естония ще обсъди преоценка на заплахата, представлявана от Русия, и потенциалното затваряне на руско-естонската граница след преминаване от руски граничари. Според външния министър Маргус Цахкни, Русия непрекъснато се опитва да разшири границата в географски сложни райони, съобщава ERR.

          „По принцип те вече не разбират къде се намира линията на контрол между Естония и Русия, което е абсолютно абсурдно, тъй като тази линия на контрол съществува повече от 30 години. Ако не могат да четат карта, ако има топографска некомпетентност, как можем да помогнем? Трябва ли да им изпратим карта и да ги научим как да я четат? Това остава предизвикателство за нас“, казва министърът на вътрешните работи Игор Таро.

          В сряда трима руски граничари преминаха временната линия на контрол на границата с Естония на река Нарва за 20 минути. Естонските граничари проведоха двучасова среща с руските си колеги. Руските власти твърдяха, че не е имало незаконно преминаване на границата.

          Споразумението за границата между Русия и Естония все още не е ратифицирано. Но Цахкна смята, че това едва ли ще помогне. Естонското външно министерство изпрати дипломатическа нота на протест до руския временно поверен в делата.

          През септември Естония свика извънредни преговори с НАТО и се обърна към Съвета за сигурност на ООН, след като руски самолети нарушиха естонското въздушно пространство.

