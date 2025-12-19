НА ЖИВО
          Васил Терзиев: Гарантирахме сметосъбирането в Зони 1 и 7 до провеждането на нов конкурс

          Снимка: БГНЕС
          Столичната община официално подписа удължаване на договорите за почистване в Зони 1 и 7, с което гарантира непрекъснатостта на услугите по сметосъбиране и снегопочистване. Мярката обхваща районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“ (Зона 1), както и „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“ (Зона 7), като действието на договорите ще продължи до финализирането на новия конкурс.

          Кметът на София Васил Терзиев обяви, че е договорена индексация на цените с 19% спрямо нивата от предходните 5 години. „Нещата започват да се случват по правилата, които общината е определила, а не по правилата на онези, които се опитват да извиват ръцете на столичани“, коментира градоначалникът.

          Административното решение стъпва на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), позволяващ изменения на действащи контракти при специфични обстоятелства. След подписването на анекса, единичната цена за сметосъбиране възлиза на 209 лв., а за извозването на едрогабаритни отпадъци – 111 лв. Това представлява повишение с 19% в сравнение с досегашните стойности.

          По отношение на въпросите за собствеността на фирмите изпълнители, Васил Терзиев подчерта, че приоритет остава качеството на изпълнението. „Неведнъж съм казвал, че за мен единственото важно е софиянци да получат добра услуга на добра цена. Поръчките се печелят от тези, които дават най-добра цена и могат да гарантират изпълнението с качество, което отговаря на нашите изисквания. Това е заложено, това отстояваме с всички правни средства“, заяви кметът.

          От общината уточняват, че удължаването на договорите за Зони 1 и 7 е продиктувано от категоричната решимост да не се допусне прекъсване на обслужването на гражданите. Екипът на кмета е работил седмици наред по процедурите, за да се избегне административен произвол.

          Ситуацията с други две ключови зони – 2 и 5, остава предмет на преговори. Относно тях Васил Терзиев поясни: „Получената оферта не ни устройва. Взехме решение да преминем към сключване на договор едва след като получихме официално писмо от участника в процедурата, че фирмата е склонна да намали цената. Ще можем да коментираме повече едва след сключване на договор“.

