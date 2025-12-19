НА ЖИВО
          Васил Терзиев: Пътят от „Надежда" до Северната тангента по новия бул. „Рожен" вече отнема 5 минути

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Времето за пътуване от железопътния надлез в столичния квартал „Надежда“ до Северната скоростна тангента се съкращава драстично – от 26 на едва 5 минути. Новината за завършването на новоизградения бул. „Рожен“ съобщи кметът на София Васил Терзиев чрез публикация в социалната мрежа Facebook.

          Удължаването на булеварда с над 2 километра е определено като ключов проект за подобряване на свързаността на северните райони на столицата, осигурявайки директен достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно завършен, като вече са преминали и успешно 72-часовите изпитания на трамвайното трасе, уточнява кметът.

          Реконструкцията обхваща пълно обновяване на инженерната инфраструктура. Изградени са нови водопроводи и е въведена разделна канализация за битови и дъждовни води. Обновеният бул. „Рожен“ разполага с по две активни ленти за движение във всяка посока, локални платна и енергоефективно улично осветление. В рамките на проекта е извършено мащабно озеленяване, включващо засаждането на 204 нови дръвчета. Интегрираното трамвайно трасе е с дължина 1782 метра.

          Въведена е и иновация в управлението на трафика специален режим на светофарите. При подаване на авариен сигнал, движението ще може временно да бъде спирано, за да се осигури „зелен коридор“ за екипите на пожарната безопасност.

          Общата инвестиция в разширението възлиза на 49,7 млн. лв., като средствата са осигурени от Европейската инвестиционна банка със съфинансиране от Столичната община.

          Васил Терзиев очертава и плановете за развитие на транспортната инфраструктура в близко бъдеще. През 2026 г. работата ще продължи по бул. „Ал. Стамболийски“, където ще се ремонтират пътните платна и релсовият път. Кметът допълва, че с планираните реконструкции на бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“ и бул. „Скобелев“, инвестициите в обновяване на релсовата инфраструктура и модернизирането на града ще продължат.

