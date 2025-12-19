Времето за пътуване от железопътния надлез в столичния квартал „Надежда“ до Северната скоростна тангента се съкращава драстично – от 26 на едва 5 минути. Новината за завършването на новоизградения бул. „Рожен“ съобщи кметът на София Васил Терзиев чрез публикация в социалната мрежа Facebook.

Удължаването на булеварда с над 2 километра е определено като ключов проект за подобряване на свързаността на северните райони на столицата, осигурявайки директен достъп до републиканската пътна мрежа. Новият участък е напълно завършен, като вече са преминали и успешно 72-часовите изпитания на трамвайното трасе, уточнява кметът.

Реконструкцията обхваща пълно обновяване на инженерната инфраструктура. Изградени са нови водопроводи и е въведена разделна канализация за битови и дъждовни води. Обновеният бул. „Рожен“ разполага с по две активни ленти за движение във всяка посока, локални платна и енергоефективно улично осветление. В рамките на проекта е извършено мащабно озеленяване, включващо засаждането на 204 нови дръвчета. Интегрираното трамвайно трасе е с дължина 1782 метра.

Въведена е и иновация в управлението на трафика – специален режим на светофарите. При подаване на авариен сигнал, движението ще може временно да бъде спирано, за да се осигури „зелен коридор“ за екипите на пожарната безопасност.

Общата инвестиция в разширението възлиза на 49,7 млн. лв., като средствата са осигурени от Европейската инвестиционна банка със съфинансиране от Столичната община.

Васил Терзиев очертава и плановете за развитие на транспортната инфраструктура в близко бъдеще. През 2026 г. работата ще продължи по бул. „Ал. Стамболийски“, където ще се ремонтират пътните платна и релсовият път. Кметът допълва, че с планираните реконструкции на бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“ и бул. „Скобелев“, инвестициите в обновяване на релсовата инфраструктура и модернизирането на града ще продължат.