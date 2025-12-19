НА ЖИВО
          „Възраждане“ отново сезира КС за референдума за лева

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Ще внесем поредно искане до Конституционния съд (КС) във връзка с отхвърленото предложение на президента за произвеждане на референдум за запазване на българския лев.“

          Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          Предложението на държавния глава Румен Радев за иницииране на национален референдум беше формулирано така: „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута – евро, през 2026 година?“.

          „Величие“ закри консултациите при Радев след оставката на кабинета „Желязков“ „Величие“ закри консултациите при Радев след оставката на кабинета „Желязков“

          На 3 декември Народното събрание отхвърли предложението за референдум след прегласуване със 135 гласа „против“, 81 „за“, а трима народни представители се въздържаха.

          По-рано, на 18 ноември, Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото, свързано с отказа на председателя на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Инициативата за допитването беше внесена от президента Румен Радев.

          Ден по-късно държавният глава коментира решението на съда:

          „Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. То е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на овластен от закона субект. Призовавам народните представители да отидат в деловодството и да ги внесат в пленарната зала, да ги дебатират и да гласуват.“

