„Възраждане“ отново сезира КС за референдума за лева

„Ще внесем поредно искане до Конституционния съд (КС) във връзка с отхвърленото предложение на президента за произвеждане на референдум за запазване на българския лев.“

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Предложението на държавния глава Румен Радев за иницииране на национален референдум беше формулирано така: „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута – евро, през 2026 година?“.

На 3 декември Народното събрание отхвърли предложението за референдум след прегласуване със 135 гласа „против“, 81 „за“, а трима народни представители се въздържаха.

По-рано, на 18 ноември, Конституционният съд се произнесе с тълкувателно решение по делото, свързано с отказа на председателя на Народното събрание Наталия Киселова парламентът да гласува провеждане на референдум за въвеждането на еврото в България догодина. Инициативата за допитването беше внесена от президента Румен Радев.

Ден по-късно държавният глава коментира решението на съда: