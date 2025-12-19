„Величие“ закри консултациите при Радев след оставката на кабинета „Желязков“

Най-малката парламентарна формация – „Величие“, проведе консултации с президента Румен Радев за възможностите за съставяне на нов кабинет. Партията беше представена от председателя на парламентарната група Ивелин Михайлов, заместник-председателя Павлин Петров и депутата Юлиана Матеева.

По време на срещата държавният глава постави въпроси, свързани с бъдещето на парламента и доверието в изборния процес.

„Вие сте последни като най-малобройна политическа сила, но гласът на всяка партия има значение. Вие седите най-отзад и имате панорамен поглед върху работата в пленарната зала. Има ли още парламентарен живот в това НС и бихте ли се ангажирали с нова конфигурация на кабинет? Разкрихте изборни манипулации, които не ви допуснаха в този парламент след изборите. Как да повишим доверието в изборния процес?“, попита президентът Радев.

В отговор лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов отправи остри критики към легитимността на Народното събрание и политическата среда.

„Не сме политици, израснали в политическа среда, ние сме редови граждани, които виждат, че средата не става за живот и не работи. Направихме редица опити да проучим обстановката. Народното събрание е нелегитимно от избирането си. КС постанови, че 47% от проверените секции са с установени вторични манипулации. Ние установихме 50% нарушения при проверка на видеонаблюдението 6000 секции. Би трябвало записите да помагат за търсене на отговорност като доказателство. Успяхме да докажем тотална подмяна на вота в цели общини. Справедливостта донякъде се върна с влизането ни в Народното събрание. Там видяхме зверски натиск и шантаж, употреба на институции за смачкване на неудобните. В този парламент имаме само фиктивна опозиция, затова нюблдаваме беззаконие. Аз бях изнудван, заплашван с арести, ако не сменя своята принадлежност към управляващите. Намираме се в мафиотска диктатура, която не издържа в пазарна икономика“, коментира Михайлов.

Настоящата политическа криза се задълбочи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести. Те започнаха заради недоволство от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро и впоследствие прераснаха в антиправителствени демонстрации в десетки градове в страната и чужбина.

В рамките на консултациите в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в съставянето на нов кабинет в този парламент. Тя призова за бързо насрочване на предсрочни избори и обяви намерение за внасяне на удължителен бюджет.

След тях на „Дондуков“ 2 ПП–ДБ заявиха, че правителство в рамките на този парламент е невъзможно. Според тях приоритетите са удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутати.

От „Възраждане“ настояха за предсрочни избори, преработване на бюджета, свикване на КСНС, провеждане на референдум за запазване на българския лев и отсрочка от влизане в еврозоната с една година.

„ДПС – Ново начало“ заявиха подкрепа за удължителния бюджет, но изразиха мнение, че политическият живот на това Народно събрание е приключил. „БСП–Обединена левица“ настоя за ново разглеждане на редовния бюджет заради рискове за социалните придобивки. От „Има такъв народ“ обявиха, че ново преконфигуриране на мнозинствата в 51-вото Народно събрание не е разумно.

„Алианс за права и свободи“ заяви, че съставянето на нов кабинет в това Народно събрание е практически невъзможно, а от МЕЧ предупредиха, че липсата на промяна по парламентарен път може да доведе до ескалация на общественото напрежение.

Съгласно конституционната процедура президентът Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи и предстои да връчи три последователни мандата за съставяне на правителство. Първият мандат ще бъде даден на ГЕРБ-СДС, вторият – на ПП–ДБ, а третият – на формация по избор на държавния глава.

При неуспех и на трите опита президентът ще разпусне Народното събрание, ще назначи служебно правителство и ще насрочи предсрочни избори в срок до два месеца.