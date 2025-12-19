„Величие“ закри консултациите при Радев след оставката на кабинета „Желязков“

Най-малката парламентарна формация – „Величие“, проведе консултации с президента Румен Радев за възможностите за съставяне на нов кабинет. Партията беше представена от председателя на парламентарната група Ивелин Михайлов, заместник-председателя Павлин Петров и депутата Юлиана Матеева.
По време на срещата държавният глава постави въпроси, свързани с бъдещето на парламента и доверието в изборния процес.
В отговор лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов отправи остри критики към легитимността на Народното събрание и политическата среда.
Настоящата политическа криза се задълбочи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести. Те започнаха заради недоволство от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро и впоследствие прераснаха в антиправителствени демонстрации в десетки градове в страната и чужбина.
В рамките на консултациите в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в съставянето на нов кабинет в този парламент. Тя призова за бързо насрочване на предсрочни избори и обяви намерение за внасяне на удължителен бюджет.
След тях на „Дондуков“ 2 ПП–ДБ заявиха, че правителство в рамките на този парламент е невъзможно. Според тях приоритетите са удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутати.
От „Възраждане“ настояха за предсрочни избори, преработване на бюджета, свикване на КСНС, провеждане на референдум за запазване на българския лев и отсрочка от влизане в еврозоната с една година.
„ДПС – Ново начало“ заявиха подкрепа за удължителния бюджет, но изразиха мнение, че политическият живот на това Народно събрание е приключил. „БСП–Обединена левица“ настоя за ново разглеждане на редовния бюджет заради рискове за социалните придобивки. От „Има такъв народ“ обявиха, че ново преконфигуриране на мнозинствата в 51-вото Народно събрание не е разумно.
„Алианс за права и свободи“ заяви, че съставянето на нов кабинет в това Народно събрание е практически невъзможно, а от МЕЧ предупредиха, че липсата на промяна по парламентарен път може да доведе до ескалация на общественото напрежение.
Съгласно конституционната процедура президентът Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи и предстои да връчи три последователни мандата за съставяне на правителство. Първият мандат ще бъде даден на ГЕРБ-СДС, вторият – на ПП–ДБ, а третият – на формация по избор на държавния глава.
При неуспех и на трите опита президентът ще разпусне Народното събрание, ще назначи служебно правителство и ще насрочи предсрочни избори в срок до два месеца.
