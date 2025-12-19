Руската армия настъпва на всички направления в Украйна и ще има нови успехи до края на 2025 година. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в рамките на годишната си пряка линия.

„Войските ни настъпват по всички линии на бойно съприкосновение. Някъде с по-бързи темпове, някъде с по-бавни“, заяви държавният глава.

„Абсолютно сигурен съм, абсолютно сигурен, че до края на тази година ще станем свидетели на по-нататъшни успехи на нашите въоръжени сили, на нашите войници по линията на бойния контакт“, заяви Путин на годишната си пресконференция.

Президентът отбеляза, че стратегическата инициатива на фронта е изцяло преминала към руските войски, след като те са „нокаутирали“ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Курска област.

В момента руските войски настъпват към Константиновка в Донецка област, където Киев е изграждал укрепения район в продължение на 10 години.

„Нямам съмнение, че нашите момчета ще превземат този град“, подчерта Путин.

Освен това руската армия вече е успяла да поеме контрол над 50 процента от Гуляйполе.

„Градът е разделен на две части от реката. Основната част е на десния бряг. Нашите момчета прекосиха реката, преодоляха тази водна преграда и влязоха в града“, заяви държавният глава.