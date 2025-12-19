НА ЖИВО
          Война

          Владимир Путин: Руската армия настъпва на всички направления, уверен съм в нови успехи до края на 2025 година

          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия настъпва на всички направления в Украйна и ще има нови успехи до края на 2025 година. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в рамките на годишната си пряка линия.

          „Войските ни настъпват по всички линии на бойно съприкосновение. Някъде с по-бързи темпове, някъде с по-бавни“, заяви държавният глава.

          „Абсолютно сигурен съм, абсолютно сигурен, че до края на тази година ще станем свидетели на по-нататъшни успехи на нашите въоръжени сили, на нашите войници по линията на бойния контакт“, заяви Путин на годишната си пресконференция.

          Президентът отбеляза, че стратегическата инициатива на фронта е изцяло преминала към руските войски, след като те са „нокаутирали“ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Курска област.

          В момента руските войски настъпват към Константиновка в Донецка област, където Киев е изграждал укрепения район в продължение на 10 години.

          „Нямам съмнение, че нашите момчета ще превземат този град“, подчерта Путин.

          Освен това руската армия вече е успяла да поеме контрол над 50 процента от Гуляйполе.

          „Градът е разделен на две части от реката. Основната част е на десния бряг. Нашите момчета прекосиха реката, преодоляха тази водна преграда и влязоха в града“, заяви държавният глава.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Фланговете на фронта при Покровск се задвижиха

          Иван Христов -
          На фона на щурма на руската армия на агломерацията Покровск-Мирноград, събитията по фланговете на фронта остават в сянка. Междувременно руските войски там предприеха атака...
          Политика

          Костадин Костадинов: „Падналото правителство“ отпуска тайно над 1 милиард лева на Украйна

          Георги Петров -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов направи остра декларация от парламентарната трибуна, в която обяви, че българското правителство е взело решение да предостави финансова помощ...
          Война

          Русия порази стратегически важният мост Одеса-Рени (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Руски дрон-камикадзе „Геран“ порази стратегическият мост Одеса-Рени. Към момента съоръжението е извадено от строя, съобщава военният наблюдател Юрий Подоляка в своя Telegram канал. Този мост...

