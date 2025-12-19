За 0,01 евро: ВАС отмени уикенд винетките

Върховният административен съд (ВАС) отмени Параграф 1 от Постановление № 20 от 31.03.2025 г. на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите за ползване на републиканската пътна мрежа в частта, с която се определя цена на уикенд винетка в размер на 5,12 евро. В останалата обжалвана част постановлението остава в сила, съобщиха от съда.

- Реклама -

Върховните магистрати приемат, че при превалутирането на таксата за уикенд винетката е допуснато неправилно закръгляване в полза на държавата, което противоречи на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

„Извършеното превалутиране не съответства на изискванията на чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България“, се посочва в мотивите на съда.

Съгласно закона, сумата в левове следва да се раздели на официалния валутен курс 1,95583, без закръгляване или съкращаване, а едва полученият резултат да се закръгли до втория знак след десетичната запетая по математическите правила.

Тричленният състав на ВАС е установил, че неправилно закръгляване има единствено при уикенд винетката, докато при останалите видове винетки по чл. 24 от Тарифата такова нарушение не е констатирано.

При такса от 10 лева правилното изчисление е:

10 ÷ 1,95583 = 5,11292 евро, което следва да се закръгли до 5,11 евро, а не до 5,12 евро.

„Обявяването на цена от 5,12 евро означава закръгляване в полза на събиращия таксата, което е в противоречие с чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ“, подчертава съдът.

В мотивите си магистратите изрично посочват, че правилата за закръгляване при превалутиране трябва стриктно да следват нормативните актове от по-висока степен, какъвто е Законът за въвеждане на еврото.

Решението е постановено по административно дело № 4349/2025 г. и подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.