      петък, 19.12.25
          Зеленски на официално посещение във Варшава

          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в президентския дворец във Варшава, където беше посрещнат от полския държавен глава Карол Навроцки.

          След официалната церемония и прегледа на почетния караул двамата президенти, заедно с делегациите на двете страни, започнаха преговори. Предвидени са разговори на четири очи между държавните глави, както и срещи в разширен формат с участието на пълните делегации.

          Путин нарече Зеленски „талантлив артист"

          Очаква се след края на разговорите президентите да дадат съвместна пресконференция.

          В рамките на визитата си Зеленски ще положи венец на Гроба на незнайния воин. Програмата му във Варшава включва още срещи с председателя на полския Сейм Влоджимеж Чажасти и с председателката на Сената Малгожата Кидава-Блонска.

          Посещението ще завърши с разговори между украинския президент и министър-председателя на Полша Доналд Туск.

          Путин нарече Зеленски „талантлив артист"

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проучване: Повече от половината българи гледат положително на ЕС

          Дамяна Караджова -
          Над 55% от българите имат положително отношение към Европейския съюз, показва социологическо изследване на агенция „Мяра“.
          Крими

          Българин почина в арест в САЩ, причината се изяснява

          Никола Павлов -
          56-годишният български гражданин Ненко Станев Ганчев е починал на 15 декември, докато е бил задържан в ареста на Имиграционната и митническа служба на САЩ...
          Инциденти

          Наводнения и отменени полети след мощни бури в ОАЕ (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          Гръмотевичните бури продължават да създават сериозни проблеми в ОАЕ, като проливни дъждове вече доведоха до наводнени улици в Дубай и Абу Даби.

