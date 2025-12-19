Зеленски на официално посещение във Варшава

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в президентския дворец във Варшава, където беше посрещнат от полския държавен глава Карол Навроцки.

След официалната церемония и прегледа на почетния караул двамата президенти, заедно с делегациите на двете страни, започнаха преговори. Предвидени са разговори на четири очи между държавните глави, както и срещи в разширен формат с участието на пълните делегации.

Очаква се след края на разговорите президентите да дадат съвместна пресконференция.

В рамките на визитата си Зеленски ще положи венец на Гроба на незнайния воин. Програмата му във Варшава включва още срещи с председателя на полския Сейм Влоджимеж Чажасти и с председателката на Сената Малгожата Кидава-Блонска.

Посещението ще завърши с разговори между украинския президент и министър-председателя на Полша Доналд Туск.