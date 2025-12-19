Зеленски за преговорите: Остават някои разногласия по териториални въпроси, замразените руски активи и други

Разногласията по териториални въпроси и използването на замразените руски активи все още съществуват, заяви украинският президент Володимир Зеленски, коментирайки работата по проект на споразумение за прекратяване на руско-украинската война, предава украинският „Интерфакс“.

„Нашите американски колеги сега твърдят, че Путин е готов да прекрати войната както публично, така и лично. Ние, както виждате, подкрепяме американските инициативи, но не сме съгласни с всички детайли на евентуални бъдещи споразумения. Знаете това, има въпроси, имаме някои разногласия по териториални въпроси, финансиране от замразените активи и някои други въпроси, по които не е постигнато съгласие“, заяви Зеленски, отговаряйки на въпроси на журналисти в четвъртък.

По-късно той уточни, че „има няколко въпроса за Донбас“, които вече е повдигал няколко пъти. „Всички знаем позицията на Русия – те искат да анексират целия Донбас. А сега искат да напуснем Донбас. Това беше тяхната позиция. Тя е открита. Нашата открита позиция е, че не сме готови да предприемем необходимите стъпки, а САЩ търсят компромис“, обясни президентът.

„Екипите ще се срещнат, за да обсъдят този план, 20-те точки, гаранциите за сигурност, споразумението за възстановяване, всички документи, всички възможни стъпки“, добави Зеленски.