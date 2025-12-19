Жоан Лапорта за Реал Мадрид: Те практикуват цинизъм и безмерна арогантност

Президентът на Барселона – Жоан Лапорта, атакува публично историческия съперник на каталунците Реал Мадрид. Това се случи по време на коледната вечеря на каталунците, по време на която беше обърнато много внимание на столичаните. Според ръководителя Реал разполага с „боклукчава телевизия“, а неговият отбор гради „великолепна епоха в историята на Барса“.

- Реклама -

„Те практикуват цинизъм и безмерна арогантност. Разполагат с една боклукчава телевизия, от която повръщат лъжи и тровят постоянно и непрекъснато. На тях казвам, че Барса отново е силен, както на терена, така и извън него. Докато те унищожават и се опитват да изтрият или изкривят историята, няма да успеят. Ние градим и изграждаме една великолепна епоха в историята на Барса, която отново ще докосне славата и ще твори история, и това е благодарение основно на вас“,заяви Лапорта.

„Трябва да кажа, че това ниво, което достигнахме, също поражда завист, а тя се управлява много зле от онези, които, използвайки нечестни похвати, нарушават всички кодекси на поведение – етични и морални, а не само спортните. Предполагам знаете кого имам предвид: онези, които са автори на постоянни кампании за уронване на престижа на нашата емблема и нашата същност. И ние няма да позволим това. Това са същите, които бъркат властта с непросветен деспотизъм“, добави президентът.