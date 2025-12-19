НА ЖИВО
          Зимата се завръща за празниците: Сняг и рязко застудяване около Коледа

          Зимата напомня за себе си, като прогнозите сочат завръщане на снега в равнинните части на страната през нощта срещу четвъртък и в самия четвъртък. Преди този период обаче времето ще бъде динамично, като валежите първоначално ще са от дъжд, а сняг ще вали само в планинските масиви, придружен от съществено понижение на температурите.

          Днес времето бе необичайно топло, като термометрите отчетоха 17° във Велико Търново и Враца, 16° в Ловеч и 15° в Пловдив и Варна. След планинските върхове, най-студено остана в София с максимална температура от 9°.

          Утре максималните температури ще бъдат по-ниски, вариращи в широки граници – от 4° в северните райони до около 11° на югозапад, където се очакват повече слънчеви часове. След традиционните напоследък сутрешни мъгли, през деня облачността ще се увеличава. Във вечерните часове в Източна България ще бъде ветровито и ще има слаби превалявания от дъжд.

          В планините също ще завали през втората половина на деня. Поради все още необичайно високите температури валежите ще са предимно от дъжд, като само по най-високите части ще превалява слаб сняг. Вятърът ще бъде умерен, с посока от югоизток.

          Поглед към картата на Европа показва, че утре слаби превалявания от дъжд ще има в Гърция и в южните райони на Италия. Под влиянието на добре изразен циклон значителни валежи се очакват в Испания, Португалия, страните от Западна Европа, както и в западните части на Британските острови. На Скандинавския полуостров ще вали и дъжд, и сняг. В Централна и Източна Европа обаче обширна област от високо атмосферно налягане ще осигури слънчеви часове, но и много райони с трайни мъгли.

          В България предстои промяна. В неделя и през първите дни от новата седмица времето ще бъде облачно, а минималните температури леко ще се повишат. Очакват се превалявания, все още от дъжд, които ще бъдат предимно слаби и изолирани. По-значителни и почти повсеместни валежи се прогнозират за сряда. На Бъдни вечер и на Коледа в страната ще нахлува по-студен въздух и в много райони, вече не само в планините, се очаква дъждът да премине в сняг.

          Днес времето бе необичайно топло, като термометрите отчетоха 17° във Велико Търново и Враца, 16° в Ловеч и 15° в Пловдив и Варна. След планинските върхове, най-студено остана в София с максимална температура от 9°.

          Утре максималните температури ще бъдат по-ниски, вариращи в широки граници – от 4° в северните райони до около 11° на югозапад, където се очакват повече слънчеви часове. След традиционните напоследък сутрешни мъгли, през деня облачността ще се увеличава. Във вечерните часове в Източна България ще бъде ветровито и ще има слаби превалявания от дъжд.

          В планините също ще завали през втората половина на деня. Поради все още необичайно високите температури валежите ще са предимно от дъжд, като само по най-високите части ще превалява слаб сняг. Вятърът ще бъде умерен, с посока от югоизток.

          Поглед към картата на Европа показва, че утре слаби превалявания от дъжд ще има в Гърция и в южните райони на Италия. Под влиянието на добре изразен циклон значителни валежи се очакват в Испания, Португалия, страните от Западна Европа, както и в западните части на Британските острови. На Скандинавския полуостров ще вали и дъжд, и сняг. В Централна и Източна Европа обаче обширна област от високо атмосферно налягане ще осигури слънчеви часове, но и много райони с трайни мъгли.

          В България предстои промяна. В неделя и през първите дни от новата седмица времето ще бъде облачно, а минималните температури леко ще се повишат. Очакват се превалявания, все още от дъжд, които ще бъдат предимно слаби и изолирани. По-значителни и почти повсеместни валежи се прогнозират за сряда. На Бъдни вечер и на Коледа в страната ще нахлува по-студен въздух и в много райони, вече не само в планините, се очаква дъждът да премине в сняг.

