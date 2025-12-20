НА ЖИВО
          17 години затвор за бившия премиер на Пакистан Имран Хан и съпругата му

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Пакистански съд постанови тежки присъди за бившия министър-председател на страната Имран Хан и неговата съпруга Бушра Биби. Двамата бяха осъдени на по 17 години лишаване от свобода по корупционно дело, свързано с незаконно задържане и продажба на луксозни държавни подаръци.

          Адвокатът на Хан и Биби заяви пред Ройтерс, че съдът е произнесъл присъдата, без да изслуша аргументите на защитата. Наложеното наказание включва 10 години строг затвор за престъпна злоупотреба с доверие съгласно Наказателния кодекс, към които са добавени още седем години по антикорупционното законодателство. Освен лишаването от свобода, на подсъдимите е наложена и значителна парична глоба.

          В основата на делото стои незаконното разпореждане с държавни дарове, сред които са скъпи часовници, получени от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

          Имран Хан е задържан и се намира в затвора от август 2023 г. Бившият премиер, който загуби властта през 2022 г., е изправен пред десетки други съдебни производства, включително обвинения в корупция и нарушаване на държавната тайна. Хан отрича всички обвинения, а неговата политическа сила – „Пакистанско движение за справедливост“, твърди, че съдебните процеси са политически мотивирани.

          През 2023 г. по друго дело със сходен предмет Хан беше осъден на 14 години затвор, а съпругата му – на седем години лишаване от свобода, но тези присъди впоследствие бяха отменени след обжалване.

          Бившият международен състезател по крикет, превърнал се в политик, остава една от най-поляризиращите фигури в Пакистан, докато партията му е извън управлението, а той продължава съдебните си битки.

