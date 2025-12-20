НА ЖИВО
          18-годишно момиче загина при тежка катастрофа с ТИР във Варна

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Трагичен пътен инцидент беляза утрото във Варна, след като 18-годишно момиче загуби живота си при тежка катастрофа. Сигналът за произшествието е подаден тази сутрин в 8:34 часа.

          Инцидентът е станал на път 208 – по направлението Варна – Казашко (Крайезерен път). Според данните на полицията, лек автомобил, който се е движил в посока към областния град, е поднесъл на пътното платно. Вследствие на загубата на контрол, колата е навлязла в лентата за насрещно движение.

          Последвал е страничен удар в тежкотоварен камион (ТИР), който се е движил правилно в своята лента. Сблъсъкът се е оказал фатален за водачката на лекия автомобил. Тя е на 18 години, от град Варна, и е загинала на място.

          В момента на мястото има полицейски екипи. Служители на Трето районно управление (3 РУ) регулира трафика, като пренасочват движението от „Филбо“.

          Последвайте Евроком в Google News

