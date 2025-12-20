НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          42-годишен голмайстор подсили Струмска слава

          Деян Христов има над 350 мача в професионалния футбол

          0
          4
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          В Струмска слава пристигна играч с над 350 мача в професионалния футбол – 42-годишният голмайстор Деян Христов. Опитният нападател е юноша на Етър. В кариерата си до момента е носил екипите на Етър, Нефтохимик, Поморие, Черноморец (Бургас), Светкавица, Сливен, Бней Йехуда, Кайрат, Ботев (Пловдив), Монтана, Спартак(Варна), Верея, Септември (Симитли), Созопол, Локомотив (Горна Оряховица), Витоша (Бистрица), Спортист (Своге) и Миньор (Перник).

          - Реклама -

          В Радомир Дидо пристига от Витоша (Бистрица), чийто голмайстор беше до тук през сезона с 12 попадения. През последните сезони Христов е един от водещите голмайстори в Югозападна Трета лига. „До сега съм имал няколко покани от г-н Кирил Николов да се присъединя към отбора, но все нещо ни разминаваше, но сега съм тук. Високите цели, които има клубът и коректните отношения между ръководство и играчи, ми допада и това ме спечели. За това и аз съм тук – за да помогна с каквото мога да ги реализираме“, коментира Деян Христов пред сайта на третодивизионния клуб. 

          В Струмска слава пристигна играч с над 350 мача в професионалния футбол – 42-годишният голмайстор Деян Христов. Опитният нападател е юноша на Етър. В кариерата си до момента е носил екипите на Етър, Нефтохимик, Поморие, Черноморец (Бургас), Светкавица, Сливен, Бней Йехуда, Кайрат, Ботев (Пловдив), Монтана, Спартак(Варна), Верея, Септември (Симитли), Созопол, Локомотив (Горна Оряховица), Витоша (Бистрица), Спортист (Своге) и Миньор (Перник).

          - Реклама -

          В Радомир Дидо пристига от Витоша (Бистрица), чийто голмайстор беше до тук през сезона с 12 попадения. През последните сезони Христов е един от водещите голмайстори в Югозападна Трета лига. „До сега съм имал няколко покани от г-н Кирил Николов да се присъединя към отбора, но все нещо ни разминаваше, но сега съм тук. Високите цели, които има клубът и коректните отношения между ръководство и играчи, ми допада и това ме спечели. За това и аз съм тук – за да помогна с каквото мога да ги реализираме“, коментира Деян Христов пред сайта на третодивизионния клуб. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Двама българи станаха международни съдии

          Станимир Бакалов -
          Васил Минев и Мартин Великов бяха повишени от УЕФА в международните съдии. От другите съседни държави има двама турци, както и по един грък и...
          Спорт

          Дузпи разплакаха Интер

          Станимир Бакалов -
          Болоня победи Интер с 3:2 след дузпи на полуфинал за Суперкупата на Италия в Рияд (Саудитска Арабия) и се класира за финала. Редовното време...
          Спорт

          Валенсия с поредна издънка

          Станимир Бакалов -
          Валенсия и Майорка завършиха наравно 1:1 в първи мач от 17-ия кръг на Ла Лига. "Прилепите“ остават с три победи от началото на сезона...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions