42-годишен голмайстор подсили Струмска слава

В Струмска слава пристигна играч с над 350 мача в професионалния футбол – 42-годишният голмайстор Деян Христов. Опитният нападател е юноша на Етър. В кариерата си до момента е носил екипите на Етър, Нефтохимик, Поморие, Черноморец (Бургас), Светкавица, Сливен, Бней Йехуда, Кайрат, Ботев (Пловдив), Монтана, Спартак(Варна), Верея, Септември (Симитли), Созопол, Локомотив (Горна Оряховица), Витоша (Бистрица), Спортист (Своге) и Миньор (Перник).

- Реклама -

В Радомир Дидо пристига от Витоша (Бистрица), чийто голмайстор беше до тук през сезона с 12 попадения. През последните сезони Христов е един от водещите голмайстори в Югозападна Трета лига. „До сега съм имал няколко покани от г-н Кирил Николов да се присъединя към отбора, но все нещо ни разминаваше, но сега съм тук. Високите цели, които има клубът и коректните отношения между ръководство и играчи, ми допада и това ме спечели. За това и аз съм тук – за да помогна с каквото мога да ги реализираме“, коментира Деян Христов пред сайта на третодивизионния клуб.