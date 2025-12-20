НА ЖИВО
          Антъни Джошуа размаза Джейк Пол с нокаут в шестия рунд

          След финалния гонг британецът отправи директно предизвикателство към Тайсън Фюри, разпалвайки още повече слуховете за грандиозен мегасблъсък през следващата година

          Снимка: www.facebook.com/anthonyjoshuaboxer
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа се нуждаеше от шест рунда, за да нокаутира ютубъра Джейк Пол в боксов мач, който двамата си уредиха в Маями.

          Джошуа демонстрира класата си от първата секунда и  свали съперника си четири пъти на пода, преди да сложи край на шоуто.

          28-годишният Пол, който през ноември успя да победи легендата Майк Тайсън, отнесе тежка серия от удари, а едно дясно кроше го свали на земята и съдията сложи край на мача.

          След края на мача британецът и американецът показаха голямо взаимно уважение, като Пол изглеждаше изключително щастлив, че е стигнал дотук и е нокаутиран от толкова голям боксьор. Похвали се и че челюстта му е счупена, докато плюе кръв.

          За него това бе 14-и мач като професионалист и втора загуба след тази допусната от друг британец – Томи Фюри през февруари 2023 г.

          Джошуа има срещу името си 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг.

          След финалния гонг Джошуа отправи директно предизвикателство към дългогодишния си съперник Тайсън Фюри, разпалвайки още повече слуховете за грандиозен изцяло британски мегасблъсък през следващата година.

