Антъни Джошуа размаза Джейк Пол с нокаут в шестия рунд

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа се нуждаеше от шест рунда, за да нокаутира ютубъра Джейк Пол в боксов мач, който двамата си уредиха в Маями.

Джошуа демонстрира класата си от първата секунда и свали съперника си четири пъти на пода, преди да сложи край на шоуто.

28-годишният Пол, който през ноември успя да победи легендата Майк Тайсън, отнесе тежка серия от удари, а едно дясно кроше го свали на земята и съдията сложи край на мача.

След края на мача британецът и американецът показаха голямо взаимно уважение, като Пол изглеждаше изключително щастлив, че е стигнал дотук и е нокаутиран от толкова голям боксьор. Похвали се и че челюстта му е счупена, докато плюе кръв.

За него това бе 14-и мач като професионалист и втора загуба след тази допусната от друг британец – Томи Фюри през февруари 2023 г.

Джошуа има срещу името си 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг.

След финалния гонг Джошуа отправи директно предизвикателство към дългогодишния си съперник Тайсън Фюри, разпалвайки още повече слуховете за грандиозен изцяло британски мегасблъсък през следващата година.