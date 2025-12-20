Народният представител от „БСП-Обединена левица“ Атанас Атанасов коментира участието на левицата в управлението и бъдещите ходове на партията в студиото на bTV. Той направи равносметка на политическите щети и постигнатите резултати от взаимодействието с другите политически сили.
„Ние влязохме в коалиция с монарха и коалицията не беше лесна“, заяви Атанасов, визирайки сложните отношения в управлението. Социалистът призна, че в чисто партиен план БСП излиза с негатив от тази конфигурация. Въпреки това той изтъкна, че по време на съвместното управление на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“, което бе подкрепено от „ДПС-Ново начало“, са били постигнати конкретни успехи. Атанасов посочи, че са спасени средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, отблокирани са общинските проекти и е осигурен ръст на доходите, пенсиите и майчинството чрез новия бюджет.
Депутатът подчерта, че БСП винаги е в готовност за избори, макар партията да преминава през своите вътрешни трудности. Той отбеляза, че предстоят сериозни разговори, като основната цел е левицата да излезе единна и да продължи процеса на консолидация.
Колективните органи на столетницата ще се съберат след празниците. За 10 януари е насрочен Национален съвет на партията, на който ще се решава бъдещата посока. „Дали Атанас Зафиров ще подаде оставка или не, това си е негов личен акт, но на 10 януари, когато ще се проведе националният съвет, има много решения да вземем“, коментира Атанасов, който се обяви за промяна в партията.
Народният представител не даде еднозначен отговор на въпроса кой партньор – ГЕРБ или „ДПС-Ново начало“ – е нанесъл повече вреди на имиджа на БСП. Той коментира и хипотезата за поява на партия на президента Румен Радев на евентуални предсрочни избори през пролетта.
„Разглеждайки президента да слезе на парламентарния терен, ще е предизвикателство за всяка една партия и за БСП предизвикателството ще е най-голямо. БСП е история и кръв и има нещо, което ни събира“, заяви Атанасов, уверявайки, че структурите на партията са живи.
