      събота, 20.12.25
          Атанас Атанасов: Коалицията с ГЕРБ донесе негативи на БСП, но спасихме парите по ПВУ

          Народният представител от „БСП-Обединена левица“ Атанас Атанасов коментира участието на левицата в управлението и бъдещите ходове на партията в студиото на bTV. Той направи равносметка на политическите щети и постигнатите резултати от взаимодействието с другите политически сили.

          „Ние влязохме в коалиция с монарха и коалицията не беше лесна“, заяви Атанасов, визирайки сложните отношения в управлението. Социалистът призна, че в чисто партиен план БСП излиза с негатив от тази конфигурация. Въпреки това той изтъкна, че по време на съвместното управление на ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“, което бе подкрепено от „ДПС-Ново начало“, са били постигнати конкретни успехи. Атанасов посочи, че са спасени средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, отблокирани са общинските проекти и е осигурен ръст на доходите, пенсиите и майчинството чрез новия бюджет.

          Депутатът подчерта, че БСП винаги е в готовност за избори, макар партията да преминава през своите вътрешни трудности. Той отбеляза, че предстоят сериозни разговори, като основната цел е левицата да излезе единна и да продължи процеса на консолидация.

          Колективните органи на столетницата ще се съберат след празниците. За 10 януари е насрочен Национален съвет на партията, на който ще се решава бъдещата посока. „Дали Атанас Зафиров ще подаде оставка или не, това си е негов личен акт, но на 10 януари, когато ще се проведе националният съвет, има много решения да вземем“, коментира Атанасов, който се обяви за промяна в партията.

          Народният представител не даде еднозначен отговор на въпроса кой партньор – ГЕРБ или „ДПС-Ново начало“ – е нанесъл повече вреди на имиджа на БСП. Той коментира и хипотезата за поява на партия на президента Румен Радев на евентуални предсрочни избори през пролетта.

          „Разглеждайки президента да слезе на парламентарния терен, ще е предизвикателство за всяка една партия и за БСП предизвикателството ще е най-голямо. БСП е история и кръв и има нещо, което ни събира“, заяви Атанасов, уверявайки, че структурите на партията са живи.

          1. Атанас Атанасов: Коалицията с ГЕРБ донесе негативи на БСП, но спасихме парите по ПВУ!
            Момче, Ти си екранно зависим, осакатен младеж! НИЩО ЛИЧНО!!! Лекувай се! Това е все едно да спасиш „тъщата“, а вълкАт да ти е изял децата!

          6. Не разбрах депутатите от всички партии прекратиха ли „порочния“ автоматизъм за увеличаване на депутатските заплати, които са обвързани със средната? Защото за простолюдието премахнаха тези автоматизми и това предполага принципност и отмяна на всички автоматизми!

          7. Не му се сърдете на този младеж! Още е много “ зелен“ за да се изказва по-въпроси от които си няма и хал хабер понятие! Виновни са ТВ в които го канят да говори глупости! Но това е присъщо за „Нашите“ така наречени ТВ!😏

          8. Лъжеш, мошеник долнопробен! Вдигнахте си вашите доходи! Изчезвайте прасета!

