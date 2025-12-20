„Ние не се срамуваме за участието си в това правителство. Аз твърдя и го казвам съвсем убедено, че няма никакви забележки към министрите от левицата“, заяви категорично Атанас Зафиров, председател на Националния съвет на БСП и на „БСП – Обединена левица“, който е и вицепремиер в оставка. В ефира на bTV той подчерта, че застава твърдо зад всяка една от политиките, реализирани от представителите на социалистите в кабинета.

- Реклама -

Зафиров разкри детайли около подаването на оставката на правителството, като поясни, че е научил за решението едва около час преди официалното му обявяване. Той уточни, че това е било решение на мандатоносителя – „партията, която носеше цялата отговорност“. Лидерът на левицата изрази несъгласие с момента на този ход. „Ние до последно смятахме и защитавахме тезата, че не може в момента да се подава оставка, защото има много работа за вършене – не можем да влезем в 2026 г. със стария бюджет“, аргументира се той.

Според него позицията на левицата не е била продиктувана от самоцелно желание за власт, а от прагматизъм, който гражданите ще оценят, когато усетят икономическите трудности в началото на годината. Зафиров увери: „Ще направим всичко възможно и от сегашната си позиция да защитим хората в предстоящия преход към евро“. Той предупреди за рисковете от работа с 1/12 от бюджета, отбелязвайки, че приходите в първите месеци на годината традиционно са най-слаби, а администрацията се демотивира при подадена оставка.

„Приемете, че сме в предизборна ситуация вече“, коментира той политическата обстановка, допълвайки, че всички партии вече говорят на своите електорати.

На въпрос за равносметката от участието във властта, Атанас Зафиров направи ясно разграничение: „С оглед на държавния интерес, категорично – да, с оглед на партийния – вероятно не“. Той бе категоричен, че БСП се е държала като коректен партньор и не си е позволила „ритане по кокалчетата“.

По отношение на вътрешнопартийните процеси и оставката на Изпълнителното бюро на БСП, Зафиров обясни, че ръководството е поело отговорност за неуспеха да убеди партньорите управлението да продължи. „Ние не успяхме да убедим нашите партньори в това, че това управление трябва да продължи по начина, по който започна. Затова и колегите от Изпълнителното бюро поеха тази отговорност като форма на преосмисляне на коалиционните ни взаимоотношения и на очакванията, с които влязохме в това управление и подадоха оставка“, посочи той. Лидерът на социалистите призна, че протестите също са оказали влияние, както и комуникационните грешки – както вътре в партията, така и на ниво правителство, което не е обяснило достатъчно добре позитивите от работата си.

Въпреки сътресенията, хипотезата за оставка на самия председател е била обсъдена, но категорично отхвърлена от Изпълнителното бюро. Мотивът е сложната обстановка в страната и необходимостта от лидер, който да преведе партията през трудностите.

В заключение Атанас Зафиров коментира и спекулациите около негови срещи с други политици в парламента, определайки като „изключително жалко“ създаването на интриги от работни разговори. „Още когато влязох в това управление, като вицепремиер моята роля беше, да съм балансьор и спойката между партиите подкрепящи управлението“, обобщи той.