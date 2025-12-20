НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Атанас Зафиров: Участието в правителството бе в интерес на държавата, няма от какво да се срамуваме

          0
          17
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Ние не се срамуваме за участието си в това правителство. Аз твърдя и го казвам съвсем убедено, че няма никакви забележки към министрите от левицата“, заяви категорично Атанас Зафиров, председател на Националния съвет на БСП и на „БСП – Обединена левица“, който е и вицепремиер в оставка. В ефира на bTV той подчерта, че застава твърдо зад всяка една от политиките, реализирани от представителите на социалистите в кабинета.

          - Реклама -

          Зафиров разкри детайли около подаването на оставката на правителството, като поясни, че е научил за решението едва около час преди официалното му обявяване. Той уточни, че това е било решение на мандатоносителя – „партията, която носеше цялата отговорност“. Лидерът на левицата изрази несъгласие с момента на този ход. „Ние до последно смятахме и защитавахме тезата, че не може в момента да се подава оставка, защото има много работа за вършене – не можем да влезем в 2026 г. със стария бюджет“, аргументира се той.

          Според него позицията на левицата не е била продиктувана от самоцелно желание за власт, а от прагматизъм, който гражданите ще оценят, когато усетят икономическите трудности в началото на годината. Зафиров увери: „Ще направим всичко възможно и от сегашната си позиция да защитим хората в предстоящия преход към евро“. Той предупреди за рисковете от работа с 1/12 от бюджета, отбелязвайки, че приходите в първите месеци на годината традиционно са най-слаби, а администрацията се демотивира при подадена оставка.

          „Приемете, че сме в предизборна ситуация вече“, коментира той политическата обстановка, допълвайки, че всички партии вече говорят на своите електорати.

          На въпрос за равносметката от участието във властта, Атанас Зафиров направи ясно разграничение: „С оглед на държавния интерес, категорично – да, с оглед на партийния – вероятно не“. Той бе категоричен, че БСП се е държала като коректен партньор и не си е позволила „ритане по кокалчетата“.

          По отношение на вътрешнопартийните процеси и оставката на Изпълнителното бюро на БСП, Зафиров обясни, че ръководството е поело отговорност за неуспеха да убеди партньорите управлението да продължи. „Ние не успяхме да убедим нашите партньори в това, че това управление трябва да продължи по начина, по който започна. Затова и колегите от Изпълнителното бюро поеха тази отговорност като форма на преосмисляне на коалиционните ни взаимоотношения и на очакванията, с които влязохме в това управление и подадоха оставка“, посочи той. Лидерът на социалистите призна, че протестите също са оказали влияние, както и комуникационните грешки – както вътре в партията, така и на ниво правителство, което не е обяснило достатъчно добре позитивите от работата си.

          Въпреки сътресенията, хипотезата за оставка на самия председател е била обсъдена, но категорично отхвърлена от Изпълнителното бюро. Мотивът е сложната обстановка в страната и необходимостта от лидер, който да преведе партията през трудностите.

          В заключение Атанас Зафиров коментира и спекулациите около негови срещи с други политици в парламента, определайки като „изключително жалко“ създаването на интриги от работни разговори. „Още когато влязох в това управление, като вицепремиер моята роля беше, да съм балансьор и спойката между партиите подкрепящи управлението“, обобщи той.

          „Ние не се срамуваме за участието си в това правителство. Аз твърдя и го казвам съвсем убедено, че няма никакви забележки към министрите от левицата“, заяви категорично Атанас Зафиров, председател на Националния съвет на БСП и на „БСП – Обединена левица“, който е и вицепремиер в оставка. В ефира на bTV той подчерта, че застава твърдо зад всяка една от политиките, реализирани от представителите на социалистите в кабинета.

          - Реклама -

          Зафиров разкри детайли около подаването на оставката на правителството, като поясни, че е научил за решението едва около час преди официалното му обявяване. Той уточни, че това е било решение на мандатоносителя – „партията, която носеше цялата отговорност“. Лидерът на левицата изрази несъгласие с момента на този ход. „Ние до последно смятахме и защитавахме тезата, че не може в момента да се подава оставка, защото има много работа за вършене – не можем да влезем в 2026 г. със стария бюджет“, аргументира се той.

          Според него позицията на левицата не е била продиктувана от самоцелно желание за власт, а от прагматизъм, който гражданите ще оценят, когато усетят икономическите трудности в началото на годината. Зафиров увери: „Ще направим всичко възможно и от сегашната си позиция да защитим хората в предстоящия преход към евро“. Той предупреди за рисковете от работа с 1/12 от бюджета, отбелязвайки, че приходите в първите месеци на годината традиционно са най-слаби, а администрацията се демотивира при подадена оставка.

          „Приемете, че сме в предизборна ситуация вече“, коментира той политическата обстановка, допълвайки, че всички партии вече говорят на своите електорати.

          На въпрос за равносметката от участието във властта, Атанас Зафиров направи ясно разграничение: „С оглед на държавния интерес, категорично – да, с оглед на партийния – вероятно не“. Той бе категоричен, че БСП се е държала като коректен партньор и не си е позволила „ритане по кокалчетата“.

          По отношение на вътрешнопартийните процеси и оставката на Изпълнителното бюро на БСП, Зафиров обясни, че ръководството е поело отговорност за неуспеха да убеди партньорите управлението да продължи. „Ние не успяхме да убедим нашите партньори в това, че това управление трябва да продължи по начина, по който започна. Затова и колегите от Изпълнителното бюро поеха тази отговорност като форма на преосмисляне на коалиционните ни взаимоотношения и на очакванията, с които влязохме в това управление и подадоха оставка“, посочи той. Лидерът на социалистите призна, че протестите също са оказали влияние, както и комуникационните грешки – както вътре в партията, така и на ниво правителство, което не е обяснило достатъчно добре позитивите от работата си.

          Въпреки сътресенията, хипотезата за оставка на самия председател е била обсъдена, но категорично отхвърлена от Изпълнителното бюро. Мотивът е сложната обстановка в страната и необходимостта от лидер, който да преведе партията през трудностите.

          В заключение Атанас Зафиров коментира и спекулациите около негови срещи с други политици в парламента, определайки като „изключително жалко“ създаването на интриги от работни разговори. „Още когато влязох в това управление, като вицепремиер моята роля беше, да съм балансьор и спойката между партиите подкрепящи управлението“, обобщи той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Предлагат държавата, а не общините, да води регистъра на електрическите тротинетки

          Георги Петров -
          Създаването и поддържането на единен регистър на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС) и техните собственици да бъде възложено на Държавна агенция „Безопасност на движението...
          Икономика

          Васил Терзиев: Въвеждането на еврото в София ще донесе по-ниски цени на транспорта

          Георги Петров -
          Столичната община е напълно подготвена за приемането на единната европейска валута от 1 януари 2026 г., като преходът няма да доведе до поскъпване на...
          Война

          DeepState: Руснаците почти изцяло са превзели Северск

          Иван Христов -
          На 19 декември, в северната част на Донецка област, в пределите на Славянско направление, руските сили са се придвижили в град Северск и близо...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions