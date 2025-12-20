Сериозен инцидент е станал снощи около 22:00 часа на бул. „Ломско шосе“ в София, след като лек автомобил се е врязал в автобусна спирка, на която са чакали две жени. За случая разказват очевидци в Facebook групата Катастрофи в София.
По думите ѝ никой от мъжете не е проявил загриженост към пострадалите, а вместо това са започнали да правят снимки и да се хвалят по телефона със случилото се.
Инцидентът предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи заради липсата на елементарна човешка реакция след опасния удар.
