          Инциденти

          Автомобил се вряза в спирка на „Ломско шосе"

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Сериозен инцидент е станал снощи около 22:00 часа на бул. „Ломско шосе“ в София, след като лек автомобил се е врязал в автобусна спирка, на която са чакали две жени. За случая разказват очевидци в Facebook групата Катастрофи в София.

          „От автомобила слязоха трима мъже на видима възраст около 25–30 години. Вместо да се поинтересуват дали сме добре, те започнаха да оглеждат щетите по колата си“, споделя една от жените.

          По думите ѝ никой от мъжете не е проявил загриженост към пострадалите, а вместо това са започнали да правят снимки и да се хвалят по телефона със случилото се.

          „Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно – ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход“, допълва потърпевшата.

          Инцидентът предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи заради липсата на елементарна човешка реакция след опасния удар.

