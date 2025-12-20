Министерството на правосъдието на САЩ публикува в петък мащабен пакет от документи и снимков материал, свързан с покойния финансист и осъден педофил Джефри Епстийн. Разсекретените файлове осветляват контактите му с някои от най-влиятелните фигури в света, включително бившите американски президенти Бил Клинтън и Доналд Тръмп, британския принц Андрю, както и звезди от шоубизнеса като Майкъл Джексън и Мик Джагър.

Въпреки че много от тези личности са свързвани с Епстийн и в миналото, те категорично отричат участие в престъпните му схеми. Част от документите съдържат копия на чуждестранни паспорти, а голям обем от информацията е редактиран, за да се запази анонимността на жертвите.

Заместник-генералният прокурор Тод Бланш уточни, че през следващите седмици се очаква разсекретяването на още стотици хиляди файлове. Институцията внимателно преглежда всеки документ, за да предотврати изтичането на имена на пострадали лица в публичното пространство.

**Бил Клинтън на „Острова на педофила“**

Бившият държавен глава на САЩ Бил Клинтън присъства на кадри, за които се смята, че са заснети на частния остров на Епстийн. На една от фотографиите той плува в басейн, а на друга е заснет да лежи в джакузи. Клинтън е засичан в компанията на финансиста нееднократно през 90-те години и началото на новия век, преди ареста на Епстийн, но името му не фигурира в показанията на жертвите.

Говорител на Клинтън коментира разпространените снимки, подчертавайки, че те са отпреди десетилетия:

„Могат да публикуват колкото си искат снимки от преди 20 и повече години, но този случай не е за Бил Клинтън. И никога няма да бъде. Има два типа хора. Едните прекъснаха връзка с Епстийн, преди престъпленията му да излязат на светло. Другата група продължи връзките си с него. Ние сме от първата.“

**Доналд Тръмп в съдебните архиви**

Макар и с минимално присъствие в снимковия материал, Доналд Тръмп е споменат в съдебни документи, част от разсекретения масив. Според данните, Епстийн е запознал 14-годишно момиче с Тръмп в клуба му „Мар-а-Лаго“ във Флорида през 90-те години.

В документа е описана ситуация, при която Епстийн побутнал Тръмп и шеговито попитал относно момичето: „Тази е добра, нали?“. Според иска, заведен през 2020 г. срещу наследниците на Епстийн и Гислен Максуел, Тръмп се усмихнал и кимнал в знак на съгласие.

В текста се посочва още, че „и двамата се засмяха“, което накарало момичето да се почувства некомфортно, макар по онова време да е била „твърде млада, за да разбере защо“. Жертвата не отправя директни обвинения срещу Тръмп. Самият той многократно е заявявал, че приятелството му с Епстийн е приключило около 2004 г. след скандал.

**Принц Андрю и звездите на шоубизнеса**

Сред кадрите се откроява снимка на британския принц Андрю, който лежи в скута на петима души, чиито лица са скрити. Принцът, който изгуби титлите си след разкритията на Вирджиния Джуфре, продължава да отрича извършването на престъпления. На снимките присъства и бившата му съпруга Сара Фъргюсън.

Документите разкриват и широкия кръг от знаменитости около Епстийн. На една от снимките той позира с покойния Майкъл Джексън, който е с костюм, докато финансистът е с качулка. Забелязват се още Мик Джагър, Даяна Рос и актьорът Крис Тъкър, който е заснет както с Клинтън, така и в частен самолет с Гислен Максуел.

В архивите фигурират и образите на основателя на „Майкрософт“ Бил Гейтс, философа Ноам Чомски и бившия съветник на Тръмп – Стив Банън. Публикувани са и детайлни снимки от интериора на именията на Епстийн, показващи масажни стаи и екстравагантни предмети като плюшен тигър в реален размер.