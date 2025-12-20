Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов изрази остра позиция относно напрежението около журналиста Мария Цънцарова и бТВ. В своя публикация в социалната мрежа Фейсбук той оспори широко разпространената теза, че статутът на частна медия позволява неограничена свобода в кадровите решения, особено когато са налице съмнения за външна намеса.

- Реклама -

Според Божанов съществуват обосновани предположения, че действията срещу водещата са следствие на искане от страна на Делян Пеевски, който по думите на депутата „не понася независими журналисти“. Божанов подчертава, че медиите не са обикновени търговски дружества, а имат важна обществена роля, гарантирана от Конституцията и европейския Акт за медийна свобода.

Основният акцент в анализа на Божанов пада върху икономическата свързаност на собственика на бТВ – чешката PPF Group, с държавния ресурс. Той посочва, че групата е собственик още на телекома „Йетел“ и „Шкода Груп“. „Йетел получава пари по Плана за възстановяване и устойчивост (трите телекома получават общо около 400 млн. лв. за покриване на слабонаселени региони с високоскоростен интернет)“, отбелязва народният представител. Той допълва, че „Шкода“ доставя мотриси за БДЖ, също по линия на ПВУ, и е потенциален участник в процедури за закупуване на локомотиви.

Божанов обръща внимание и на информацията за възможни преговори на PPF за закупуване на рафинерията на „Лукойл“. Той предупреждава, че ако това е факт, крайното одобрение зависи от ДАНС – механизъм, гласуван от ГЕРБ, което поставя „финалния печат“ под контрола на Пеевски.

„Та, когато има толкова много финансов ресурс, който зависи от държавата, то сигурно ли е, че получаването на този финансов ресурс не влияе върху редакционната и кадрова политика? А този, #който „дава“ или „не дава“ може ли да използва тези лостове, за да влияе върху редакционната и кадрова политика? Със сигурност това са въпроси отвъд просто това какво решава да прави с кадрите си една частна компания“, коментира Божидар Божанов.

По темата отношение взе и лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов. В своя позиция той защити тезата, че бТВ е частна фирма и ръководството ѝ има правото да назначава и уволнява служители по свое усмотрение.