          DeepState: Руснаците почти изцяло са превзели Северск

          Северск
          Северск
          На 19 декември, в северната част на Донецка област, в пределите на Славянско направление, руските сили са се придвижили в град Северск и близо до село Дроновка. Това съобщи украинският информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира своите интерактивни карти.

          Съоснователят и анализатор на DeepState Роман Погорели отбеляза в YouTube канала на проекта, че червената зона се е разширила в района на Северск. Той заявява, че градът на практика е попаднал под руски контрол. Остава въпросът дали руснаците са взели частта от града, разположена на западния бряг на река Бахмутка.

          В същото време наблюдатели отбелязват, че линията от Святопокровск до Федоровка е частично попаднала под контрола на руската армия.

          Погорели предполага, че в района на Северск може да се появи руска войскова групировка, напредваща по трети маршрут към Славянско-Краматорската агломерация, освен руските части, настъпващи към градовете-крепости на Донбас от Краматорско и Константинотвско направления.

          По-рано 81-ва отделна десантно-щурмова бригада на ВСУ отрече съобщенията за превземане от руската армия на Серебрянка и Дроновка, разположени в района на Северск.

