Дортмунд спечели дербито на двете Борусии

Борусия Дортмунд победи Борусия Мьонхенгладбах с 2:0 в първи мач от 15-ия кръг на Бундеслигата. „Жълто-черните“ са на второ място във временното класиране с 32 точки, на шест зад лидера Байерн Мюнхен. „

Мьонхенгладбах е 11-и с 16 точки.

Домакините започнаха агресивно и успяха да поведат още в 10-ата минута. Никлас Зюле центрира в наказателното поле, Юлиан Бранд овладя топката и я заби в мрежата – 1:0.

Оттам дербито на двете Борусии се затвори и интересните положения пред двете врати бяха малко.

Нещата се промениха чак към края на мача. В 90-ата минута Максимилиан Байер пропусна златен шанс да отбележи втори гол за Дортмунд, след като напредна отляво и остана очи в очи с Мориц Николас, но ударът му бе слаб и попадна право в ръцете на вратаря.

Дълбоко в добавеното време домакините решиха всичко. Фабио Силва (97) получи на границата на наказателното поле, продължи за Байер, който оформи крайното 2:0.

