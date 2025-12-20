Дрон със знаме на Русия прелетя над Киев

Неизвестни лица пуснаха дрон със знаме на Русия над центъра на Киев, докато сирената за въздушна тревога не е била включена в столицата на Украйна, съобщи „Новини.Live”.

Видео, публикувано в Telegram канала на изданието, показва малък квадрокоптер, летящ в небето с голям руски трикольор, прикрепен на въже. Видеото е заснето от жител на украинската столица.

Няма информация кой е изстрелял дрона. Украинските власти все още не са коментирали официално ситуацията.