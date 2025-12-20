НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Дрон със знаме на Русия прелетя над Киев

          0
          44
          Дрон с руско знаме
          Дрон с руско знаме
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Неизвестни лица пуснаха дрон със знаме на Русия над центъра на Киев, докато сирената за въздушна тревога не е била включена в столицата на Украйна, съобщи „Новини.Live”.

          - Реклама -

          Видео, публикувано в Telegram канала на изданието, показва малък квадрокоптер, летящ в небето с голям руски трикольор, прикрепен на въже. Видеото е заснето от жител на украинската столица.

          Няма информация кой е изстрелял дрона. Украинските власти все още не са коментирали официално ситуацията.

          Неизвестни лица пуснаха дрон със знаме на Русия над центъра на Киев, докато сирената за въздушна тревога не е била включена в столицата на Украйна, съобщи „Новини.Live”.

          - Реклама -

          Видео, публикувано в Telegram канала на изданието, показва малък квадрокоптер, летящ в небето с голям руски трикольор, прикрепен на въже. Видеото е заснето от жител на украинската столица.

          Няма информация кой е изстрелял дрона. Украинските власти все още не са коментирали официално ситуацията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Украйна ще върне 90-те милиарда на ЕС само, ако Русия изплати репарации

          Иван Христов -
          Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще изплати предоставения от ЕС заем от 90 милиарда евро, само ако Русия плати репарации. Той направи това...
          Война

          Украйна обяви евакуация на редица населени места около Славянск на фона на руското настъпление

          Иван Христов -
          Има съобщения, че Украйна е обявила евакуацията на няколко села в района между Харковска и Донецка области до Славянск, пише „Военная Хроника“.  Това косвено...
          Война

          Украинското разузнаване: Руснаците са ускорили плановете си за настъпление в Европа, нападат Балтийските страни през 2027 година

          Иван Христов -
          Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната, заяви, че руснаците са коригирали плановете си за война срещу Европа, съкращавайки...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions