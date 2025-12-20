НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Дузпи разплакаха Интер

          Болоня е на финал

          0
          6
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Болоня победи Интер с 3:2 след дузпи на полуфинал за Суперкупата на Италия в Рияд (Саудитска Арабия) и се класира за финала. Редовното време завърши 1:1.

          - Реклама -

          Съперник на „рособлу“ в спора за трофея ще бъде Наполи, победил Милан с 2:0. Финалът а срещата е в понеделник, 22 декември.

          Още в 74-ата секунда Интер излезе напред в резултата. Алесандро Бастони центрира, а Маркъс Тюрам отклони топката в мрежата за най-бързия гол в историята на италианската Суперкупа – 0:1.

          В 35-ата минута обаче Болоня изравни. Ян Бисек игра с ръка в наказателното поле и след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа. С изпълнението се нагърби Рикардо Орсолини, който заложи на удар в средата на вратата и вкара – 1:1.

          В 56-ата минута се стигна до любопитен момент в наказателното поле на „рособлу“. Анж-Йоан Бони падна след съприкосновение с Торбьорн Лисакер Хегем. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след преглед на монитора реши, че нарушение няма.

          В продълженията гол не падна и така се стигна до лотарията на дузпите. При нея нервите на играчите от Болоня излязоха по-здрави. Люис Фъргюсън, Джонатан Роу и Чиро Имобиле вкараха за победителите, а Никола Моро (спасена) и Хуан Миранда (над вратата) пропуснаха. 
          Лаутаро Мартинес и Стефан де Врай бяха точни за Интер, но натежаха пропуските на Алесандро Бастони (спасена), Николо Барела (над вратата) и Анж-Йоан Бони (спасена).

          Болоня победи Интер с 3:2 след дузпи на полуфинал за Суперкупата на Италия в Рияд (Саудитска Арабия) и се класира за финала. Редовното време завърши 1:1.

          - Реклама -

          Съперник на „рособлу“ в спора за трофея ще бъде Наполи, победил Милан с 2:0. Финалът а срещата е в понеделник, 22 декември.

          Още в 74-ата секунда Интер излезе напред в резултата. Алесандро Бастони центрира, а Маркъс Тюрам отклони топката в мрежата за най-бързия гол в историята на италианската Суперкупа – 0:1.

          В 35-ата минута обаче Болоня изравни. Ян Бисек игра с ръка в наказателното поле и след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа. С изпълнението се нагърби Рикардо Орсолини, който заложи на удар в средата на вратата и вкара – 1:1.

          В 56-ата минута се стигна до любопитен момент в наказателното поле на „рособлу“. Анж-Йоан Бони падна след съприкосновение с Торбьорн Лисакер Хегем. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след преглед на монитора реши, че нарушение няма.

          В продълженията гол не падна и така се стигна до лотарията на дузпите. При нея нервите на играчите от Болоня излязоха по-здрави. Люис Фъргюсън, Джонатан Роу и Чиро Имобиле вкараха за победителите, а Никола Моро (спасена) и Хуан Миранда (над вратата) пропуснаха. 
          Лаутаро Мартинес и Стефан де Врай бяха точни за Интер, но натежаха пропуските на Алесандро Бастони (спасена), Николо Барела (над вратата) и Анж-Йоан Бони (спасена).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Двама българи станаха международни съдии

          Станимир Бакалов -
          Васил Минев и Мартин Великов бяха повишени от УЕФА в международните съдии. От другите съседни държави има двама турци, както и по един грък и...
          Спорт

          42-годишен голмайстор подсили Струмска слава

          Станимир Бакалов -
          В Струмска слава пристигна играч с над 350 мача в професионалния футбол – 42-годишният голмайстор Деян Христов. Опитният нападател е юноша на Етър. В...
          Спорт

          Валенсия с поредна издънка

          Станимир Бакалов -
          Валенсия и Майорка завършиха наравно 1:1 в първи мач от 17-ия кръг на Ла Лига. "Прилепите“ остават с три победи от началото на сезона...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions