Дузпи разплакаха Интер

Болоня победи Интер с 3:2 след дузпи на полуфинал за Суперкупата на Италия в Рияд (Саудитска Арабия) и се класира за финала. Редовното време завърши 1:1.

Съперник на „рособлу“ в спора за трофея ще бъде Наполи, победил Милан с 2:0. Финалът а срещата е в понеделник, 22 декември.

Още в 74-ата секунда Интер излезе напред в резултата. Алесандро Бастони центрира, а Маркъс Тюрам отклони топката в мрежата за най-бързия гол в историята на италианската Суперкупа – 0:1.

В 35-ата минута обаче Болоня изравни. Ян Бисек игра с ръка в наказателното поле и след намеса на ВАР бе отсъдена дузпа. С изпълнението се нагърби Рикардо Орсолини, който заложи на удар в средата на вратата и вкара – 1:1.

В 56-ата минута се стигна до любопитен момент в наказателното поле на „рособлу“. Анж-Йоан Бони падна след съприкосновение с Торбьорн Лисакер Хегем. Първоначално съдията отсъди дузпа, но след преглед на монитора реши, че нарушение няма.

В продълженията гол не падна и така се стигна до лотарията на дузпите. При нея нервите на играчите от Болоня излязоха по-здрави. Люис Фъргюсън, Джонатан Роу и Чиро Имобиле вкараха за победителите, а Никола Моро (спасена) и Хуан Миранда (над вратата) пропуснаха.

Лаутаро Мартинес и Стефан де Врай бяха точни за Интер, но натежаха пропуските на Алесандро Бастони (спасена), Николо Барела (над вратата) и Анж-Йоан Бони (спасена).