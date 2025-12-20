Двама българи станаха международни съдии

Васил Минев и Мартин Великов бяха повишени от УЕФА в международните съдии.

От другите съседни държави има двама турци, както и по един грък и рефер от Северна Македония. Няма сърби и румънци.

Общо 37 са новите международни арбитри, които ще ръководят официални мачове под егидата на УЕФА.

Решението влиза в сила от 1 януари 2026 година, когато столичанинът Минев и варненецът Великов вече ще са международни съдии.