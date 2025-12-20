Политическото движение „Трети март“ официално обяви президента Румен Радев за свой „неформален лидер“. Това стана ясно от изявление на председателя на формацията Тихомир Атанасов по време на заседание на инициативния комитет, проведено в Несебър. Организацията декларира намеренията си да бъде регистрирана като политическа партия и да вземе участие в очертаващите се напролет предсрочни парламентарни избори.

Амбицията на новата структура е да се превърне във „важен фактор в следващото управление на държавата“, като към момента се съобщава за членска маса от 5000 души. Партията ще бъде учредена съгласно законовите срокове, а Тихомир Атанасов се очертава като най-вероятната номинация за лидерския пост.

Относно конкретната програма и отличителните черти на формацията, Атанасов запази лаконичност: „Ако тръгна да отговарям на въпроса, трябва да влезем в политическа тематика. Казах, че когато извадим политическата декларация, тогава ще кажем каква ще бъде политиката ни и насочеността“.

Ключов елемент в идеологията на движението изглежда е подкрепата за държавния глава. „Изцяло подкрепяме политиката на президента на Република България генерал Румен Радев. Имаме генерал Румен Радев като наш неформален лидер и считаме, че той е единственият политик, който може да изведе страната от кризата – политическа и икономическа, в която в момента се намира“, коментира Атанасов.

Въпреки че самият президент категорично се разграничи от политическия проект „Трети март“, от движението не виждат противоречие. На въпрос как ще коментират дистанцирането на Радев, председателят заяви: „Няма да го коментирам, ние си го подкрепяме. Ние сме граждани, които подкрепяме неговата политика. Казах, че го приемаме за неформален лидер. Не твърдя, че е“.

На събранието в Несебър е приета учредителна декларация, в която се посочва, че бъдещата партия ще работи за национално единство и ще отстоява християнските ценности.