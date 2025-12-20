Дядо Коледа на мотор: празнично мотошествие премина през София

Десетки мотористи, облечени като Дядо Коледа, Снежанка и коледни джуджета, преминаха по основни булеварди и улици в София, превръщайки столицата в сцена на празнично мотошествие.

- Реклама -

Инициативата се провежда за поредна година и е организирана от най-голямата мотообщност в България – Sofia Riders. От организацията обявиха събитието като традиционно Коледно каране, което всяка година събира стотици мотористи.

Мотошествието тръгна от сборния пункт пред Националния исторически музей в квартал „Бояна“, премина по Околовръстния път и бул. „Цариградско шосе“, а финалът беше в пешеходната зона на бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“.

По време на събитието участниците призоваха софиянци да се включат в благотворителната кауза, като донесат подарък за дете. Събраните дарения ще бъдат раздадени на случайни деца и семейства по маршрута на шествието.

Празничното мото каране отново привлече вниманието на минувачите и внесе коледен дух, шум на мотори и червено-бяла украса в сърцето на столицата.