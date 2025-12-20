Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да запази основния си лихвен процент по депозитите на ниво от 2 на сто. Според актуалната оценка на финансовата институция, еврозоната до този момент успява да се справи ефективно с предизвикателствата, породени от американските мита върху вносните стоки.

Банката остави без промяна и останалите ключови ставки – лихвата по рефинансирането се задържа на 2.15 процентни пункта, а тази по пределното кредитиране остава на ниво 2.40 на сто.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че „има основания за оптимизъм относно ръста на икономиката за следващата година“. Лагард подчерта, че въпреки запазването на стабилни темпове на растеж, еврозоната се нуждае от по-висока производителност.

Данните показват, че през ноември инфлацията в общия валутен съюз е била 2.1 процентни пункта. Прогнозата на банката за средната инфлация през 2025 г. е 2.1 на сто, като очакванията са индексът да се понижи до 1.9% през 2026 г.

Въпреки настоящата стабилност, някои анализатори прогнозират евентуално повишаване на лихвите през 2026 г. В тази връзка членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабъл отправи предупреждение, че инфлационните рискове може да се увеличат.