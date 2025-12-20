НА ЖИВО
          Филип Киркоров обяви, че е роднина на баба Ванга

          Народният артист на Русия Филип Киркоров обяви, че е доведен племенник на баба Ванга, предава руският „Пети канал“.

          Певецът си спомня как като дете се разболял много в България, „почти умрял“. След това родителите му го завели при ясновидката, която „извършила някаква магия“, дала му билки и заявила, че Киркоров ще се оправи след два-три дни. Той наистина се оправил бързо.

          Ванга също така пророкувала, че артистът ще се ожени на 27 години и че всички значими жени в живота му ще имат имена, започващи с буквата А. „И така се случи: Алла, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Анна Асти, Анна Нетребко и Алла-Виктория – дъщеря ми“, отбеляза Киркоров.

